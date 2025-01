Economia Mercado financeiro aumenta para 5,5% a estimativa de inflação neste ano no Brasil

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

O mercado financeiro aumentou fortemente a expectativa de inflação para 2025 no Brasil, assim como também elevou a previsão para o ano que vem. As projeções constam no Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (27) pelo BC (Banco Central).

Para este ano, a estimativa de inflação subiu de 5,08% para 5,50% – a 15ª alta seguida. Com isso, segue acima do teto da meta. Para 2026, a expectativa subiu de 4,10% para 4,22% – o quinto aumento consecutivo.

A partir de 2025, a meta central de inflação é de 3% e será considerada cumprida se o índice oscilar entre 1,5% e 4,5%.

Juros e dólar

Os economistas do mercado financeiro mantiveram estável em 15% a projeção para a taxa básica de juros neste ano no País. Para o fim de 2026, os economistas elevaram a projeção para a Selic de 12,25% para 12,5% ao ano.

No fim do ano passado, o BC elevou a Selic para 12,25% ao ano e indicou que deve subir a taxa novamente no começo de 2025.

PIB

Para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2025, a projeção do mercado subiu de 2,04% para 2,06%. Já para 2026, a previsão de alta do PIB recuou de 1,77% para 1,72%.

Dólar

A projeção para a taxa de câmbio para o fim de 2025 ficou estável em R$ 6. Para o término de 2026, a estimativa permaneceu em R$ 6.

