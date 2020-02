Mercado financeiro reduz pela sexta semana seguida a estimativa para a inflação no Brasil

Dados constam no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. (Foto: Divulgação)

Pela sexta semana consecutiva, os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para 2020 no Brasil. De acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (10) pelo Banco Central, a projeção para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) caiu de 3,40% para 3,25%.

A expectativa de inflação do mercado segue abaixo da meta central do governo para este ano, de 4%. O intervalo de tolerância varia de 2,5% a 5,5%.

Para 2021, o mercado financeiro manteve a estimativa de inflação em 3,75%. No ano que vem, a meta central de inflação é de 3,75% e será oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2,25% a 5,25%.

