A MP foi publicada na edição desta segunda-feira (10) do Diário Oficial da União e já está em vigor. O dinheiro foi redirecionado de uma “reserva de contingência” que consta no orçamento.

O Brasil não tem casos confirmados da doença, porém optou por reconhecer a emergência para facilitar a adoção de medidas, entre as quais, a busca de brasileiros que estavam em Wuhan, cidade chinesa epicentro do surto do novo coronavírus.