Polícia Número de homicídios cai 36% no Rio Grande do Sul e 50% em Porto Alegre no início deste ano

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública Foto: Rodrigo Ziebell/SSP Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública. (Foto: Rodrigo Ziebell/SSP) Foto: Rodrigo Ziebell/SSP

O número de vítimas de homicídios no Rio Grande do Sul caiu 36,7% em janeiro em relação ao mesmo mês do ano passado: de 229 para 145 ocorrências – a menor quantidade verificada desde 2007, quando houve 138 mortes.

Em Porto Alegre, o número de vítimas de assassinato caiu pela metade. Enquanto em janeiro do ano passado houve 46 homicídios na Capital, no primeiro mês deste ano ocorreram 23 – o menor número desde 2010. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (10) pela Secretaria da Segurança Pública do RS.

Em janeiro deste ano, apenas 35 dos 497 municípios do RS tiveram mais homicídios do que no mesmo mês do ano passado, sendo que em 25 deles houve uma vítima a mais, e nos outros houve duas mortes a mais. Em 402 cidades, foi registrada estabilidade no total de assassinatos, das quais 392 mantiveram o índice zerado.

Em 60 municípios, foi registrada redução no número de homicídios na comparação entre janeiro de 2020 e o primeiro mês de 2019.

Latrocínios

Os latrocínios também caíram no Estado em janeiro na comparação com o mesmo mês do ano passado – de sete para cinco casos. O número é o menor para o período desde 2012, quando o total de ocorrências foi o mesmo. Frente ao pico de roubos com morte para o mês no RS (23 em 2017), o dado de janeiro deste ano significa redução de 78,3%.

Na Capital, não houve latrocínios nos 31 primeiros dias de 2020, repetindo o cenário de 2019.

Roubos de veículos

Conforme a Secretaria da Segurança, também foi registrada a diminuição de 26,3% nos roubos de veículos e de 47,9% nos assaltos ao transporte coletivo no Estado.

Os roubos de carros, motos e caminhões, que em janeiro de 2019 haviam totalizado 1.204 ocorrências, caíram para 887 casos no mês passado – o menor número desde 2011, quando houve apenas um registro a menos.

Porto Alegre respondeu por mais da metade da redução verificada no Estado. Foram registrados 359 casos no primeiro mês de 2020, 200 a menos do que em janeiro de 2019 – uma queda de 35,8%.

Feminicídios

Em relação à violência contra mulher, os números pioraram no Estado. O total de feminicídios registrados no Rio Grande do Sul aumentou de três casos em janeiro de 2019 para dez neste ano.

