Polícia Polícia Rodoviária Federal faz nova apreensão de maconha em Osório

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Essa foi a quarta grande apreensão de maconha que a PRF fez em Osório em menos de uma semana Foto: PRF/Divulgação (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Durante atividades de fiscalização da Operação Rodovida, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordou, na tarde de domingo (09), um Onix com placas de Santa Catarina que transportava 21 quilos de maconha na BR-101.

Em um primeiro momento, o condutor do carro hesitou em obedecer à ordem de parada dos policiais, mas acabou freando o veículo quando percebeu que os agentes o seguiriam para interceptá-lo. Ao revistarem o porta-malas do carro, os policiais encontraram a droga dentro de uma caixa de papelão lacrada com fita adesiva.

O motorista, de 29 anos, morador de Gravataí, disse que estava fazendo o transporte da droga de Santa Catarina para a sua casa, onde redistribuiria em porções menores. Ele foi preso em flagrante por tráfico. Essa foi a grande apreensão de maconha que a PRF fez em Osório em menos de uma semana.

