Geral Mercado Livre recebe autorização do Banco Central para atuar como instituição financeira

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O Mercado Livre divulgou que teve lucro de US$ 15 milhões no terceiro trimestre. (Foto: Divulgação)

O Mercado Livre recebeu nesta segunda-feira (9) a autorização do BC (Banco Central) para operar como uma instituição financeira, informa nota à imprensa distribuída pela companhia. A decisão já havia sido publicada no Diário Oficial, no último dia 15, mas só hoje a autoridade monetária deu a confirmação.

O aval do BC abre espaço para o Mercado Livre consolidar sua atuação no segmento de crédito. Desde 2017 a empresa tem o Mercado Crédito, com empréstimos para quem tem conta no Mercado Pago, fintech de pagamentos do Mercado Livre. O anúncio ocorre um mês e meio depois de o Mercado Livre ter anunciado que recebeu do Goldman Sachs um aporte de R$ 400 milhões, destinados à ampliação do serviço de crédito.

“A licença de instituição financeira permitirá reforçar o foco da companhia em expandir as operações de crédito dentro de seu ecossistema. Desde o início da oferta, em 2017, o grupo já concedeu mais de R$ 4 bilhões em créditos no Brasil, em um total de mais de 10 milhões de transações. Essas operações alcançaram principalmente consumidores e empreendedores sem acesso ao crédito no sistema financeiro tradicional”, explica, em nota, Tulio Oliveira, vice-presidente do Mercado Pago, que já opera como instituição de pagamento.

A licença de instituição financeira também permitirá ao Mercado Pago acessar fontes de financiamento diferentes, que podem complementar a estratégia de funding da companhia. “Ter um rol de instrumentos de financiamento mais completo beneficiará de forma estrutural toda a área de fintech e trará maior solidez, além de resiliência para o negócio”, afirma Pedro de Paula, diretor do Mercado Crédito no Brasil.

Terceiro trimestre

Na semana passada, o Mercado Livre divulgou que teve lucro de US$ 15 milhões no terceiro trimestre. O volume de vendas (GMV) cresceu 62%, a US$ 5,9 bilhões. O volume de novos usuários únicos no trimestre, ou seja, clientes entrando na base, foi de 2 milhões no Brasil. Esse montante total no país é estimado entre 18 a 20 milhões.

Hoje, o Mercado Livre tem uma capitalização de mercado de US$ 73,96 bilhões e é a maior empresa da América Latina nesse quesito, acima da Vale, que tem um valor de mercado de US$ 59,12 bilhões. As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo e Valor Econômico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral