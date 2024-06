Porto Alegre Mercado Público de Porto Alegre amplia atividades com 53 lojas abertas nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2024

Fechado desde o dia 3 de maio, o Mercado Público retornou parcialmente na última sexta-feira. Foto: Alex Rocha/PMPA

Esta terça-feira (18) marca a retomada das atividades para a maioria dos comerciantes do Mercado Público de Porto Alegre, após a enchente que atingiu o prédio histórico. Ao todo, 53 lojas, bancas e restaurantes abrem para atendimento ao público, das 8h às 19h.

O acesso se dará pelos quatros portões principais, da avenida Borges de Medeiros, do Largo Glênio Peres, da avenida Júlio de Castilhos e do Terminal Parobé. Fechado desde o dia 3 de maio, o Mercado Público retornou parcialmente na última sexta-feira com os restaurantes do segundo piso e as lojas com acesso à rua.

O local estava há 41 dias fechado, desde o início da enchente na capital gaúcha, em 3 de maio.

O mercado de Porto Alegre é o mais antigo do Brasil. Além de ser o principal centro de abastecimento de alimentos da cidade, o prédio é um ponto turístico, sobretudo pela atividade gastronômica. Localizado no Centro Histórico da cidade, o local oferece opções de alimentos in natura (carnes, peixes, frutos do mar, frutas) nas bancas, além de pratos e lanches em restaurantes e bares.

De acordo com a prefeitura de Porto Alegre, antes da reabertura os estabelecimentos foram inspecionados na quinta-feira pela Vigilância Sanitária municipal. A coordenadora da Unidade de Vigilância Sanitária do município, Denise Garcia, disse que os permissionários dos restaurantes, empresários que têm licença para funcionar no mercado, também receberam orientações sobre saúde do consumidor.

As bancas que permanecem fechadas ainda estão em obras, com previsão de retomada nos próximos dias. “A reabertura do Mercado Público representa um símbolo de resistência, e cada um dos mercadeiros retornará às atividades no seu tempo”, complementa o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa.

