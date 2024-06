Rio Grande do Sul Tinga cria plataforma de oportunidades de emprego para gaúchos afetados pelas enchentes

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Rede Pampa é uma das empresas parceiras da plataforma. Foto: Anna Alves A Rede Pampa é uma das empresas parceiras da plataforma. (Foto: Anna Alves) Foto: Anna Alves

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O empresário e ex-jogador Paulo César Tinga, conhecido como Tinga, lançou nesta segunda-feira (17) a plataforma TMJ By Tinga, que visa conectar pessoas e profissionais autônomos a vagas de emprego em empresas parceiras. O lançamento ocorreu no Art Hotel Transamerica Collection, em Porto Alegre, na presença de empresários e parceiros.

No evento, Tinga relatou que a iniciativa surgiu a partir de seu envolvimento com os atingidos pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul no mês de maio. “Eu identifiquei, como quase todos identificaram, que são três coisas que precisam ser feitas. A primeira foi salvar as pessoas, salvar vidas e as outras duas, para que o estado se recupere, é fazer casas e, o mais importante também, a geração de empregos”.

A TMJ By Tinga Empregos conecta candidatos em busca de trabalho a empresas com vagas disponíveis e facilita o processo de encontrar talentos, permitindo o cadastramento facilitado de vagas e a busca eficiente de currículos e profissionais. Essas funcionalidades ajudam as empresas a identificar rapidamente candidatos ideais, otimizando o recrutamento e contribuindo para uma resposta ágil às necessidades de mão de obra.

“Durante minha trajetória, vi o impacto transformador do trabalho. Lembro-me da minha mãe, que saía com uma sacola vazia e voltava com duas cheias para casa, trazendo dignidade e esperança. É esse sentimento que queremos trazer com o TMJ By Tinga Empregos”, declara o ex-atleta, que se inspirou em sua história, seus valores e determinação para criar a plataforma digital.

A iniciativa é gratuita e busca ir além do cadastro em vagas, oferecendo conteúdos e conexões que enriquecem a experiência dos gaúchos que procuram trabalho. Empresas de diferentes segmentos, como comércio, construção, vestuário, alimentos e comunicação, participam da iniciativa. Para quem deseja uma oportunidade de trabalho, basta se cadastrar no site do projeto e preencher um formulário. O procedimento é o mesmo para empresas que desejam oferecer vagas.

“Nosso compromisso com nossos valores é o que nos guia. Quero que todos sintam o poder da transformação através do trabalho. Convido todos a se cadastrar e compartilhar esse projeto. Juntos, vamos fazer história e transformar vidas!”, enfatiza Tinga.

A Rede Pampa é uma das empresas parceiras da plataforma, reforçando ainda mais a importância e o alcance da TMJ By Tinga. A parceria promete ampliar o impacto positivo do projeto, ajudando a disseminar as oportunidades de emprego e engajar ainda mais a comunidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/tinga-cria-plataforma-de-oportunidades-de-emprego-para-gauchos-afetados-pelas-enchentes/

Tinga cria plataforma de oportunidades de emprego para gaúchos afetados pelas enchentes

2024-06-17