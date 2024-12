Porto Alegre Mercado Público de Porto Alegre prepara programação artística para o Natal

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2024

Atrações incluem música, performances artísticas e decoração especial. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Mais tradicional pontos de compras de Porto Alegre, o Mercado Público (Centro Histórico) preparou uma programação artística especial para as comemorações do Natal. As atrações – que prosseguirão até o dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo – incluem música, performances e decoração temática, dentre outros itens.

Nesta segunda-feira (16), o músico e compositor Carlos Freitas fará show no mezanino, às 11h e às 13h. No repertório da apresentação, músicas tradicionais natalinas e gaúchas. Carlos Freitas é músico e compositor há 32 anos e fez shows regionais com vários artistas ícones do Rio Grande do Sul. Entre as suas composições destaca-se Amor de Infância gravada pelo Tchê Garotos.

O evento natalino terá músicas como “Amor de Infância”, “Alleluia”, “Noite Feliz”, “Negrinho do Pastoreio”, “Coragem” e “Chamamé do Amor”. O show irá relembrar e agradecer aos comerciantes e ao povo gaúcho e brasileiro pelas doações e voluntariado durante as enchentes.

De terça-feira (17) até a sexta (20), a atração é a Mamãe Noel, representada pela artista Raquel Allves. Durante os quatro dias, em três horários diferentes (10h, 14h e 16h), ela estará no piso térreo, perto da escada rolante, onde contará histórias que celebram o espírito do Natal e a rica história do emblemático prédio.

“A iniciativa oferece a oportunidade para o público de todas as idades mergulharem nas tradições da festividade e na própria história do Mercado Público, símbolo da cultura porto-alegrense”, ressalta o texto de divulgação publicado no site prefeitura.poa.br.

Até o dia 31, o Mercado Público terá a decoração de Natal realizada pela Coca-Cola, vencedora de chamamento público. Neste mês de dezembro, o horário de funcionamento, de segunda a sábado, vai das 7h30min às 19h. Aos domingos, as lojas abrem das 9h às 14h e os restaurantes das 9h às 16h. A programação tem o patrocínio da Prefeitura de Porto Alegre.

Belém Novo

O Natal Luz do bairro Belém Novo (Zona Sul), evento que integra o calendário cultural de Porto Alegre, já tem data confirmada. Será nos dias 21 e 22 (sábado e domingo) na Praça local, ao longo de ambos os dias.

A organização é feita pela comunidade local, em parceria com a Coordenação de Música da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCec), Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGov) e subprefeitura do Extremo-Sul, com apoio do grupo GPsocial e comerciantes da região.

O evento proporciona entretenimento às famílias de Belém Novo, Lami, Chapéu do Sol e arredores, oferece espaço com brinquedos para diversão das crianças bem como espetáculos musicais interativos e fornece ainda lanches e brinquedos de Natal, com a chegada do Papai Noel.

– Sábado (21 de dezembro): 22h30min – Sandro Coelho.

– Domingo (22 de dezembro): 21h30min – Comunidade Nin-Jitsu.

(Marcello Campos)

