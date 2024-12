Porto Alegre Porto Alegre: DMLU faz limpeza no bairro Ponta Grossa neste domingo

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2024

A área é alvo frequente de descarte irregular de resíduos. Foto: Elisabete Vigil/DMLU A área é alvo frequente de descarte irregular de resíduos. (Foto: Elisabete Vigil/DMLU) Foto: Elisabete Vigil/DMLU

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) promove um mutirão de limpeza neste domingo, 15, na Estrada da Ponta Grossa, bairro de mesmo nome, Zona Sul da Capital. A área é alvo frequente de descarte irregular de resíduos, o que provoca focos crônicos de lixo. Cerca de 14 garis e três fiscais, com o auxílio de seis caminhões e uma retroescavadeira, executarão o serviço.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, destaca que, aos domingos, está programado um plantão para a remoção de focos em diferentes regiões da cidade. “Dividimos a operação de limpeza em cinco setores. A cada final de semana, uma das regionais identifica um ponto crítico e escala as equipes. No entanto, precisamos que a população colabore com o trabalho dos garis e mantenha os espaços limpos, descartando corretamente os resíduos”, explica Hundertmarker.

O DMLU limpa os pontos crônicos da localidade a cada 15 dias. Nas ações, são retiradas cerca de 62 toneladas de resíduos. O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb).

