Porto Alegre Mercado Público de Porto Alegre recebe exposição de arte afro-brasileira

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Mercado Público é uma referência para o universo afro-religioso da cidade e do Estado. Foto: Alex Rocha/PMPA O Mercado Público é uma referência para o universo afro-religioso da cidade e do Estado. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Acontece de 12 a 17 de junho a primeira Exposição de Artes Afro-Brasileiras em comemoração ao Dia e Semana do Bará do Mercado Público de Porto Alegre. A exposição poderá ser visitada das 10h às 17h no local. A organização é do Coletivo Temperadas, grupo composto por 21 empreendedoras visando à inclusão de artesãos, mulheres negras, pessoas com deficiência, jovens estudantes de periferia, pessoas LGBTQIA+ e mulheres de periferias.

O objetivo deste projeto é promover o desenvolvimento local, fortalecer a economia comunitária, contribuir para o equilíbrio ambiental e promover o desenvolvimento econômico sustentável de artesãs locais que tenham produtos de orixás e temáticas afro-brasileiras.

Oficinas

Durante a feira será feita uma ação de empoderamento para mulheres por meio da oficina de turbantes, além da doação de 30 turbantes. Também será feito um seminário sobre afro empreendedorismo em Porto Alegre.

Bará do Mercado

A celebração do aniversário do Bará, um dos principais orixás do candomblé, é uma forma de homenagear as raízes africanas da cidade. O Mercado Público é uma referência para o universo afro-religioso da cidade e do Estado. Construído por negros escravos, o Mercado carrega grande força mística, atribuída ao axé do Bará mais antigo da cidade.

A importância simbólica que o Mercado tem para os seguidores das religiões afro-gaúchas se dá pelo fato de acreditarem que no “cruzeiro” central do prédio esteja assentado o Orixá Bará, que na concepção africana, é a entidade que abre os caminhos, sendo também o guardião das casas e cidades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/mercado-publico-de-porto-alegre-recebe-exposicao-de-arte-afro-brasileira/

Mercado Público de Porto Alegre recebe exposição de arte afro-brasileira

2023-06-09