12 de abril de 2022

Foto: Cesar Lopes/PMPA

A partir desta quarta-feira (13), o Mercado Público de Porto Alegre (Centro Histórico) tem cinco dias de funcionamento com horários especiais. O motivo é a Sexta-Feira Santa e a movimentação de consumidores por causa do domingo de Páscoa (17).

De acordo com os dirigentes da associação dos permissionários do local, cada banca tem autonomia para definir como vai trabalhar durante o período, em sintonia como suas necessidades e suas equipes. Confira a programação:

– Quarta-feira (13): horário estendido das 7h30min às 20h;

– Quinta-feira (14): horário estendido das 7h às 21h;

– Sexta-feira (15): meio turno, das 7h30min às 13h;

– Sábado (16): horário normal, das 7h30min às 18h30min;

– Domingo (17): fechamento de todo o centro de compras.

Para quem não está habituado a circular pelo prédio histórico, vale lembrar que é possível encontrar por ali opções nas mais diversas áreas. São restaurantes, bares, cafés, lancherias, padaria, sorveteria, açougues, peixarias, bazares, quitandas, agência lotérica e posto de informações, além de lojas especializadas em artesanato, festas, artigos típicos gaúchos e religiosos, dentre outros.

Feira do Peixe

Iniciada na segunda-feira (11), a 242ª Feira do Peixe de Porto Alegre prossegue até esta sexta-feira em frente ao Mercado Público. São 40 bancas montadas no Largo Glênio Peres, oferecendo das 8h às 20h diversas opções de pescados e pratos já tradicionais do evento, como peixe frito, na taquara e no formato de bolinho.

Conforme a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a expectativa é retomar os parâmetros de vendas das edições anteriores à pandemia de coronavírus, quando foram comercializadas mais de 300 toneladas de pescados em cada edição do evento.

A edição deste ano foi aberta oficialmente na Ilha da Pintada (bairro Arquipélago), no dia 3 de abril. Nesta quarta-feira (13), começam as Feiras do Peixe nos bairros Restinga e Belém Novo, ambos na Zona Sul da capital gaúcha. Os detalhes podem ser conferidos no site prefeitura.poa.br.

– 11 a 15 de abril: 242ª Feira do Peixe de Porto Alegre. Largo Glênio Peres (Centro Histórico), das 8h às 20h;

– 13 a 15 de abril: 20ª Feira do Peixe na Esplanada da Restinga. Avenida João Antônio Silveira (bairro Restinga), das 8h às 20h;

– 13 a 15 de abril: 10ª Feira do Peixe no Extremo Sul. Avenida Heitor Vieira nº 494 (bairro Belém Novo), das 8h às 20h.

(Marcello Campos)

