Porto Alegre Mercado Público: novas escadas rolantes entram em operação em julho, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Equipamentos deverão estar instalados e prontos para uso no mês que vem Foto: Mateus Raugust/PMPA Equipamentos deverão estar instalados e prontos para uso no mês que vem Foto: Mateus Raugust/PMPA

Entregues na última sexta-feira (17), as novas escadas rolantes do Mercado Público de Porto Alegre já estão sendo montadas. Os equipamentos, estratégicos para a utilização plena do segundo pavimento, deverão entrar em operação no mês de julho. As escadas rolantes e elevadores recentemente instalados vão garantir acessibilidade e conforto aos usuários do espaço.

O prefeito Sebastião Melo afirmou que o Mercado Público é a alma da cidade e precisa garantir conforto aos comerciantes e visitantes. “Está chegando o aguardado momento em que poderemos entregar o segundo piso para utilização plena dos porto-alegrenses. Uma recuperação possível graças à governança resolutiva que uniu prefeitura, mercadeiros e iniciativa privada”, ressalta.

A troca das escadas rolantes do Mercado Público representa um investimento de R$ 1,06 milhão. Os equipamentos possuem dispositivo de segurança multifuncional – ao detectar um problema, o sistema ativa os freios de forma rápida e consistente – e as caixas de entrada do corrimão com o pilar alongado proporcionam aos passageiros maior tempo para segurá-lo.

O design das escadas rolantes foi elaborado pensando na eficiência de manutenção, tendo em vista que a montagem do degrau se torna de fácil remoção ou substituição, reduzindo o tempo de manutenção, além dos eixos de degrau entre as correntes permitirem a remoção sem comprometer o alinhamento.

“A proposta da Prefeitura de Porto Alegre é baseada na melhoria dos serviços e na qualificação do espaço. A opção por equipamentos com essas características permite agilidade na solução de eventuais problemas e garante menos transtorno aos usuários e permissionários”, explica Marcus Vinícius Caberlon, responsável técnico pela revitalização do Mercado Público.

Elevadores

Os novos elevadores do Mercado Público possuem tecnologia avançada, que consome menos energia elétrica, e utilizam correias planas revestidas de poliuretano ao invés de cabos de aço.

As cintas de elevação são até 20% mais leves e duram até três vezes mais que o cabo de aço convencional, eliminando o contato entre o metal das polias e o metal dos cabos utilizados em sistemas tradicionais, resultando em uma viagem mais silenciosa. O motor dos novos elevadores permanece no poço, eliminando a necessidade de uma sala de máquinas separada.

Reforma elétrica

Em estágio avançado, a reforma da rede elétrica do Mercado Público deve ser concluída também em julho. Estão sendo substituídas as instalações provisórias instaladas no pavimento superior, dando lugar e uma rede adequada às exigências do novo Plano de Prevenção e Combate a Incêndios, aprovado no Corpo de Bombeiros Militar, e aos requisitos da subestação de energia elétrica e do quadro geral de distribuição de baixa tensão.

O espaço recebeu um novo projeto luminotécnico, que melhorará a eficiência energética do sistema e contará com iluminação operacional e de serviço necessárias às áreas comuns. Também serão instaladas novas luzes de emergência – incluindo balizamento de rotas de fuga – e novas redes lógica e de telefonia, modernizando a capacidade de comunicação e conectividade do Mercado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre