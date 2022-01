Polícia Mercadorias importadas ilegalmente, avaliadas em R$ 4 milhões, são apreendidas em rodovia federal no RS

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A carga estava em uma carreta que foi abordada na BR-290, em Cachoeira do Sul Foto: PRF/Divulgação A carga estava em uma carreta que foi abordada na BR-290, em Cachoeira do Sul. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu dois homens que transportavam grande quantidade de mercadorias importadas ilegalmente na BR-290, em Cachoeira do Sul, na Região Central do RS. A carga, avaliada em R$ 4 milhões, foi apreendida na tarde de terça-feira (11).

Durante fiscalização na rodovia, os policiais deram ordem de parada ao motorista de uma carreta com placas de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. Ele desobedeceu e seguiu em fuga por alguns metros, até parar o veículo perto de uma lavoura de soja e fugir correndo junto com um passageiro.

Os dois criminosos foram alcançados pelos agentes e capturados. Ao vistoriarem o compartimento de carga da carreta, os policiais encontraram grande quantidade de equipamentos eletrônicos, jarras elétricas e brinquedos de origem estrangeira importados ilegalmente.

O motorista, de 32 anos, natural de Santana do Livramento, flagrado em 2013 cometendo o mesmo crime, disse aos policiais que pegou a carreta em um posto de combustíveis, localizado próximo à fronteira com o Uruguai, e levaria o veículo até Porto Alegre. O passageiro, de 21 anos, também de Santana do Livramento, não possuía antecedentes criminais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia