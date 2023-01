Geral Mercenário russo pressiona Putin por recompensa após tomada de cidade ucraniana

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Fundador do grupo mercenário mais poderoso da Rússia está disputando um favor de Vladimir Putin. (Foto: Divulgação)

No crepúsculo da União Soviética, Yevgeny Prigozhin estava definhando na prisão por roubo. Agora, como o fundador do grupo mercenário mais poderoso da Rússia, ele está disputando um favor de Vladimir Putin ao reivindicar uma rara vitória no campo de batalha na Ucrânia.

Seu objetivo principal é alavancar o sucesso que o Wagner Group, seu grupo de mercenários, teve esta semana ao expulsar as forças ucranianas da cidade de mineração de sal de Soledar, um movimento que revive os planos russos de tomar mais partes do leste da Ucrânia após várias derrotas.

A Rússia reivindicou a vitória, nesta sexta-feira (13), depois que a Ucrânia disse que suas forças estavam aguentando após uma noite “quente” de combates. A agência de notícias Reuters informou que não pôde verificar imediatamente a situação na cidade.

Prigozhin, de 61 anos, que é sancionado pelo Ocidente e se apresenta como um patriota implacável, posou em traje de combate com seus homens em uma mina de sal nas profundezas de Soledar e disse que eles estavam lutando sozinhos, uma afirmação contestada por oficiais da Defesa russa.

Na quinta-feira, o Kremlin falou das “ações altruístas absolutamente heroicas” daqueles que lutam em Soledar. O Ministério da Defesa atribuiu a vitória na sexta-feira a suas unidades aerotransportadas, forças de mísseis e “artilharia de um agrupamento de forças russas”.

Prigozhin disse que as autoridades russas não estavam dando o devido crédito às suas forças.

“Eles tentam constantemente roubar a vitória da PMC Wagner (companhia militar privada) e falam da presença de outros desconhecidos só para menosprezar os méritos do grupo Wagner”, reclamou.

Alguns comentaristas disseram que um dia ele poderia ser nomeado ministro da Defesa, mas não está totalmente claro quanta influência o empresário de São Petersburgo ganhou com Putin, que tende a equilibrar as facções com uma estratégia de dividir para reinar.

Apoiadores proeminentes de Putin, alguns com acesso ao líder russo, compararam o progresso de Prigozhin com o que eles dizem ter sido um desempenho menos impressionante dos militares regulares.

Sergei Markov, um ex-conselheiro do Kremlin, saudou o chefe mercenário de cabeça raspada como “um novo herói”.

“Prigozhin também tem falhas. Mas não vou falar sobre elas. Porque Prigozhin e Wagner são agora o tesouro nacional da Rússia. Eles estão se tornando um símbolo de vitória”, escreveu Markov em seu blog, dizendo que eles deveriam receber mais recursos do Estado.

Margarita Simonyan, editora-chefe do canal estatal RT e próxima ao Kremlin, agradeceu a Prigozhin por Soledar.

Abbas Gallyamov, um ex-redator de discursos do Kremlin, sugeriu em seu blog que Prigozhin estava manobrando no caso de Putin remover o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, 67, seu aliado de longa data.

Prigozhin minimizou a ideia de que está buscando uma elevação oficial no passado, mas não a descartou enfaticamente. Seu serviço de imprensa e o Kremlin não responderam imediatamente aos pedidos de novos comentários.

Putin disse que Wagner não representa o Estado e não está infringindo a lei russa e tem o direito de trabalhar e promover seus interesses comerciais em qualquer lugar do mundo.

Prigozhin, apelidado de “Chef de Putin” pela mídia ocidental porque já dirigiu um restaurante flutuante em São Petersburgo onde Putin comia, tem muito a ganhar ou perder.

Ele tem seu próprio futuro a considerar em um momento de tumulto, bem como os interesses comerciais de Wagner, que, segundo autoridades russas, tem contratos militares e de mineração na África e é ativo na Síria.

Ele também tem uma vasta empresa de catering que atende entidades estatais, bem como fazendas e meios de comunicação.

“Em essência, ele é um empresário privado altamente dependente de como suas relações com as autoridades são estruturadas. Esta é uma posição muito vulnerável”, disse Tatiana Stanovaya, fundadora da empresa de análise R.Politik.

A participação em um curso de treinamento de Wagner neste mês do governador da região de Kursk, na Rússia, na fronteira com a Ucrânia, parecia outra maneira de Prigozhin aumentar suas conexões, disse ela.

A Rússia permitiu que Prigozhin recrutasse dezenas de milhares de condenados de suas prisões para Wagner, que as autoridades americanas dizem ser uma força de 50 mil homens, e permitiu que ele os equipasse com tanques, aeronaves e sistemas de defesa antimísseis.

Também se absteve enquanto ele lançava críticas às vezes profanas ao alto escalão, embora alguns analistas militares ocidentais sugerissem que a nomeação do general mais graduado para liderar a guerra na Ucrânia foi projetada para equilibrar sua influência.

Antes da invasão da Rússia, algo que Moscou chama de “uma operação militar especial”, Prigozhin negou sua conexão com Wagner. Em setembro, ele disse ter fundado o grupo mercenário em 2014.

Apesar de seus laços às vezes tensos publicamente com o ministério da defesa russo, alguns analistas militares ocidentais suspeitam que Wagner esteja intimamente ligado a ele.

Leonid Nevzlin, um ex-executivo da petroleira Yukos, baseado em Israel, que ele diz ter sido apropriado ilegalmente pelo Estado russo, algo que nega, disse esta semana que havia o risco de Wagner tirar o controle do Kremlin.

Uma fonte próxima às autoridades russas, que não quis ser identificada porque não estava autorizada a falar com a mídia, disse que o Kremlin vê Prigozhin como um operador útil, mas mantém salvaguardas não especificadas sobre líderes de grupos armados.

“Existe um teto (de crescimento) e mecanismos em vigor”, disse a fonte, que se recusou a fornecer mais detalhes. As informações são da CNN.

