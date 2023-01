Economia O bilionário Elon Musk teve a maior perda de fortuna pessoal da história

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O valor perdido é de cerca de US$ 182 bilhões desde novembro de 2021. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O bilionário Elon Musk quebrou o recorde mundial de maior perda de fortuna pessoal da história, segundo um relatório do Guinness World Records. O valor perdido é de cerca de US$ 182 bilhões desde novembro de 2021 e o principal fator foi o recuo no valor das ações da Tesla – a maior parte da fortuna do empresário é atrelada aos papéis da montadora.

O relatório também afirma que “mesmo sendo quase impossível de determinar o valor exato, a perda total de Musk ultrapassa o recorde anterior de US$ 58,6 bilhões, estabelecido pelo investidor japonês Masayoshi Son em 2000” e que “o patrimônio líquido do Musk caiu de US$ 320 bilhões em 2021 para US$ 138 bilhões em janeiro de 2023”.

Além desse novo recorde, o atual dono do Twitter perdeu o posto de pessoa mais rica do mundo em dezembro de 2022, ficando atrás de Bernard Arnault, presidente e diretor-executivo da empresa de artigos luxuosos LVMH, que, de acordo com dados da Forbes, teria um patrimônio líquido estimado em US$ 203,7 bilhões.

Foco do empresário

Somente no último ano, as ações da Tesla teriam caído 65%, principalmente, após Musk comprar o Twitter por US$ 44 bilhões no mês de outubro. Com a aquisição, o foco do empresário se virou para a rede social e a montadora registrou perda de US$ 622 bilhões em dezembro de 2022.

A empresa entregou apenas 1,3 milhão de veículos durante o ano, e ficou aquém das expectativas do mercado.

No entanto, a aquisição do Twitter por Musk – quando ele gerou polêmica ao demitir um grande número de funcionários e mudar as políticas de moderação de conteúdos – é o principal motivo por trás da maior parte da queda nas ações.

Muitos investidores da Tesla acreditam que ele deveria se concentrar na empresa de veículos elétricos, pois ela enfrenta queda na demanda em meio a temores de recessão, aumento da concorrência e desafios de produção relacionados à Covid-19.

“Os fundamentos de longo prazo (da Tesla) são extremamente fortes. A loucura do mercado de curto prazo é imprevisível”, tuitou Musk depois que os mercados de ações fecharam o ano em dezembro de 2022. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da BBC News.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia