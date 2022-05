Porto Alegre Mergulhadores auxiliam operação de limpeza em estação de bombeamento do Dmae, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











O descarte incorreto de lixo, que vai parar nas redes de esgotos, ocasiona demanda de sucção de redes e a necessidade de operações como esta periodicamente. Foto: Dmae/Divulgação O descarte incorreto de lixo, que vai parar nas redes de esgotos, ocasiona demanda de sucção de redes e a necessidade de operações como esta periodicamente. (Foto: Dmae/Divulgação) Foto: Dmae/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) executa uma grande operação de limpeza de gradeamento na Estação de Bombeamento de Esgotos (EBE) Baronesa do Gravataí, localizada no Centro Histórico, próximo à Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. A estação é a principal do Sistema Ponta da Cadeia, que envia os esgotos para serem tratados na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Serraria. Com apoio de mergulhadores, a ação começou na quinta-feira (19), e deve ocorrer até o final desta sexta-feira, 20, mobilizando equipes da área operacional e de tratamento

Em virtude da disposição inadequada de resíduos no sistema de esgotos, uma grande quantidade de material sólido chega até o poço de entrada desta estação. “Os resíduos ficam retidos no gradeamento e devem ser removidos periodicamente. Somente na ETE Serraria foram removidas e destinadas 9.124 toneladas de resíduos sólidos em 2021”, diz o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

O descarte incorreto de lixo, que vai parar nas redes de esgotos, ocasiona demanda de sucção de redes e a necessidade de operações como esta periodicamente. A ETE Serraria é a maior estação de Porto Alegre, com capacidade de tratar 4,1 mil litros por segundo.

Melhoria no sistema

Em 2021, com foco no meio ambiente, na diminuição de poluentes e na saúde dos moradores, o Dmae instalou uma caixa para coleta de esgoto cloacal em tempo seco entre a rua Luiz Afonso e a Travessa Pesqueiro, na Cidade Baixa. A caixa de concreto armado enterrado servirá para interceptar e separar o esgoto cloacal do esgoto pluvial (água da chuva) e enviar para o devido tratamento, antes de chegar ao Lago Guaíba, reduzindo a contaminação do manancial.

Ao todo, a caixa possui 3,9 metros de altura por 2,8 metros de largura, pesa 22 toneladas e tem capacidade de comportar 60 litros de esgotos por segundo. Quando o tempo está seco, o resíduo que chega ao equipamento (composto basicamente por esgoto cloacal) é direcionado à EBE Baronesa do Gravataí. Em dias de chuva, o esgoto pluvial segue pelas redes de drenagem da rua da República até a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) de número 16, próximo ao Parque Harmonia.

Em julho de 2021 foram finalizadas as obras das redes coletoras do Sistema de Esgoto Sanitário da Ponta da Cadeia, um investimento de R$ 17,6 milhões, com objetivo de conter os esgotos domésticos que são despejados na Bacia do Arroio Dilúvio e vão parar no Lago Guaíba.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre