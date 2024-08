Geral Mergulhadores encontram corpo de bilionário, de sua filha e de mais três pessoas em iate que naufragou na Itália

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

As buscas foram encerradas e serão retomadas na manhã desta quinta-feira (22). (Foto: Reprodução)

Mergulhadores que buscam pelos desaparecidos no naufrágio do iate de luxo na costa da Sicília, na Itália, encontraram cinco corpos dentro da embarcação nessa quarta-feira (21). Um dos corpos, de acordo com o jornal britânico “Daily Telegraph” com base em informações da agência de proteção civil da Sicilia, é do bilionário britânico Mike Lynch. Outro dos corpos encontrados nessa quarta, ainda de acordo com a publicação, é o da filha de Lynch.

Autoridades locais na Sicília se recusaram a comentar a reportagem. Oficialmente, as identidades das vítimas ainda não foram divulgadas pelas autoridades. Quatro dos cinco corpos localizados foram trazidos para terra e levados para hospitais próximos para identificação formal.

Segundo o diretor da Defesa Civil da Sicília, Salvo Cocina, não foi possível retirar da água um dos cadáveres encontrados nessa quarta. As buscas foram encerradas e serão retomadas na manhã desta quinta-feira (22).

Conhecido como “Bill Gates do Reino Unido” por ser o primeiro magnata da tecnologia no país, o bilionário Mike Lynch estava a bordo do iate, um veleiro de luxo batizado de Bayesian, com a esposa, a filha e amigos. Segundo a imprensa britânica, ele celebrava uma recente absolvição em um processo que acusava sua empresa de softwares, a Autonomy, de fraude.

Ainda não havia informações sobre a identidade dos outros corpos resgatados na manhã dessa quarta.

Número de mortos

Com os corpos encontrados nesta quarta, o número de mortos no naufrágio, causado pela passagem de um tornado na costa da Sicília, subiu para seis. No dia do acidente, um corpo já havia sido encontrado horas depois de o barco afundar.

No total, 22 pessoas estavam a bordo do iate, mas 15 foram resgatadas com vida no dia do naufrágio.

Um dos corpos encontrados nesta quarta foi levado à costa por uma embarcação do Corpo de Bombeiros. A recuperação demorou porque a entrada das cabines está bloqueada por móveis e outros objetos.

Embarcação

A embarcação, construída em 2008 pela empresa italiana Perini Navi, comporta 12 passageiros, distribuídos por 6 suítes, e 10 tripulantes, e tem 3 andares. Segundo a fabricante, o mastro do iate, de 75 metros de altura, era o mais alto do mundo feito de alumínio e o segundo mais alto em geral. O mastro é maior que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que tem 30 metros de altura, desconsiderando o pedestal.

O interior da embarcação, com designer de interiores em estilo japonês, projetado pelo escritório do arquiteto francês Remi Tessier, foi premiado em 2008. As informações são do portal de notícias G1.

