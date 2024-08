Geral Lula convida líderes da Câmara dos Deputados para encontro no Palácio do Planalto em meio a negociação sobre emendas

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O presidente Lula durante uma reunião, em fevereiro deste ano, no Palácio da Alvorada com Arthur Lira, ministros e outras lideranças. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da SIlva (PT) marcou para a próxima segunda-feira (26), no Palácio do Planalto, um encontro com todos os líderes partidários da Câmara dos Deputados. O líder do governo na Casa, José Guimarães (PT), ficou responsável por convidar os colegas.

A nova aproximação de Lula com deputados federais se dá em meio às negociações sobre o futuro das emendas impositivas ao Orçamento. Os três Poderes até chegaram a um acordo para liberar a execução desse dinheiro, mas deputados e senadores já tentam mudar os termos do combinado. O senador Davi Alcolumbre (União-AP) vocalizou em público a insatisfação com a proibição de dividir a emenda de comissão entre parlamentares.

De acordo com fontes do Palácio do Planalto, Lula não deseja tratar na reunião sobre a sucessão no comando da Câmara. Mas há grande expectativa entre deputados sobre o tom a ser adotado pelo petista nesse encontro. Afinal, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prometeu anunciar seu candidato – com apoio do Planalto ou não – até o fim do mês.

Transformação Ecológica

Em outra frente, o presidente Lula e os presidentes do Senado Federal (Rodrigo Pacheco), Câmara dos Deputados (Arthur Lira) e Supremo Tribunal Federal – STF (Luís Roberto Barroso) assinaram nessa quarta-feira (21) o Pacto Pela Transformação Ecológica entre os Três Poderes do Estado Brasileiro. A assinatura ocorreu durante solenidade no Salão Nobre do Palácio do Planalto.

“Ao unir nossas forças em torno desse objetivo comum, estamos enviando uma mensagem clara ao mundo: o Brasil está preparado para assumir o protagonismo global no enfrentamento da crise climática”, declarou Lula. “Protagonismo que se reflete na presidência do G20, quando elegemos como tema a construção de um mundo justo e um planeta sustentável, que demonstramos em cada participação nos principais fóruns mundiais, e que fortalecemos com a escolha de Belém como sede da COP 30 em 2025”, completou.

Lula destacou que o Pacto estabelece um novo marco para o país, no qual a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento econômico e a justiça social e climática se tornam pilares centrais das políticas públicas. Ele pontuou que os compromissos assumidos vão desde a priorização de legislações ambientais, até a aceleração do ordenamento territorial, passando pela transição para uma economia de baixo carbono, até o incentivo a atividades econômicas que geram emprego de qualidade, com respeito à preservação dos biomas.

“Precisamos lembrar que a pauta climática não é custo. Além de imprescindível para a sobrevivência do planeta e da humanidade, ela gera oportunidades, emprego e renda. Essa visão abrangente de desenvolvimento está profundamente ligada ao papel fundamental do investimento público. Seja na indústria de combustíveis sustentáveis, seja nas obras do Novo PAC, que inclui pelo menos 20 empreendimentos de combustíveis de baixo carbono”, afirmou Lula.

Em seu discurso, o presidente da República também lembrou que o Governo Federal lançou a Estratégia Nacional de Bioeconomia, que combina defesa do meio ambiente com geração de emprego e renda, inclusão social e fomento à ciência, tecnologia e inovação; bem como o Programa Mobilidade Verde e Inovação – o Mover, que amplia as exigências de sustentabilidade da frota automotiva. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do Palácio do Planalto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/lula-convida-lideres-da-camara-dos-deputados-para-encontro-no-palacio-do-planalto-em-meio-a-negociacao-sobre-emendas/

Lula convida líderes da Câmara dos Deputados para encontro no Palácio do Planalto em meio a negociação sobre emendas

2024-08-22