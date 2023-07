Brasil Mesada de R$ 40 mil e vida de luxo: quem é a influencer presa em São Paulo

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

Influencer com mais de 1 milhão de seguidores é acusada por tortura (Foto: Reprodução/Facebook)

A influenciadora digital Vitória Guarizo Demito, de 25 anos, presa nesta terça-feira, 25, em São Paulo, por suspeita de torturar um homem e roubar mais de R$ 40 mil dele usando o golpe conhecido como ‘boa noite, Cinderela’, ficou conhecida em 2016, quando iniciou sua transição de gênero aos 17 anos.

Ela chamou a atenção ao documentar sua transição de gênero em uma série de vídeos publicados no Youtube. Atualmente tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

Filha adotiva de um casal de São Paulo, ela contou numa reportagem publicada em 2016 “que a infelicidade com sua sexualidade o [a] fez tentar o suicídio duas vezes, com overdoses de remédios”.

“Meus pais nunca me julgaram. Inclusive foi meu pai quem me levou a uma loja da Louis Vuitton onde comprei minha primeira bolsa feminina. Paguei por ela R$ 7,5 mil”, disse à epoca.

O pai de Vitória, um empresário conhecido no ramo da mineração, comentou na mesma reportagem: “A preocupação ficou um pouco de lado a partir do momento que ele [ela] descobriu o que quer. Sei que a sociedade é preconceituosa. O único receio que temos é com a violência que existe”, disse ele.

Ainda segundo a reportagem de 2016, ela já tinha uma coleção de 15 perucas e 11 bolsas de grifes como Chanel, Celine, Prada, Yves Saint Laurent.

Vitória chegou a morar em Madri, na Espanha. Ao voltar, conversou com os pais e, aos 18 anos, fez as primeiras cirurgias.

Segundo apurado, ela recebe da família uma mesada de R$ 40 mil. Atualmente, a influenciadora dizia no Instagram que fala sobre saúde mental, lifestyle e viagens.

Segundo nota encaminhada pela assessoria de imprensa, a influenciadora está “confiante de que provará sua inocência”.

A prisão

Vitória e o modelo Gabriel Meneses foram presos na terça-feira (25) por suspeita de tortura e roubo de mais de R$ 40 mil de um homem depois de um encontro marcado por um aplicativo no apartamento dela em Moema, Zona Sul de São Paulo, em 18 de maio.

Durante o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão e das prisões temporárias, os policiais encontraram porções de maconha, haxixe, cocaína e dezenas de psicotrópicos que a polícia suspeita terem sido usados para também dopar a vítima.

No boletim de ocorrência, a polícia ressalta que os suspeitos guardavam essas substâncias na casa “com o propósito único e exclusivo de utilizarem na prática de roubo, na modalidade Boa Noite, Cinderela”, que é quando a vítima é drogada e roubada. O caso é investigado pelo 27º DP.

O caso

Segundo a polícia, o homem marcou o encontro e teve o primeiro contato com Vitória no apartamento, depois de se conhecerem por um aplicativo. Naquela noite de maio, Vitória disse que teria acabado de chegar de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e estava “triste porque o ex havia batido nela”.

A vítima foi recebida no flat. Dois homens surgiram quando Vitória e a vítima já estavam no quarto, e começaram as agressões. Um desses homens era Gabriel Meneses, que já teria tido um relacionamento com Vitória. A vítima, então, foi imobilizada e espancada.

O refém foi obrigado a fornecer senhas de aplicativos bancários. De acordo com o relato, ele foi torturado com facas quentes e um maçarico nos braços por um dos rapazes, recebeu golpes na cabeça e pelo corpo, até que passou o acesso às contas.

Durante a tortura, o homem afirmou ter ingerido medicamentos e perdido a consciência. Acordou horas depois dentro do carro dele, que estava estacionado em uma avenida da cidade.

Foram feitas diversas transações bancárias, num total de R$ 41 mil – R$ 500 na conta de Vitória, R$ 19 mil em uma conta de Gabriel, R$ 21 mil em outra conta dele e o restante em transferências para mais pessoas.

