Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

A aeronave decolou do Paraguai e tinha como destino a região de Araraquara (SP). (Foto: Polícia Federal)

Um avião carregado com 400 quilos de cocaína foi interceptado por caças da Força Aérea Brasileira (FAB), na manhã desta quarta-feira (26), entre Matão e Dobrada (SP). O piloto fugiu e é procurado pela Polícia Federal (PF).

A aeronave decolou do Paraguai e tinha como destino a região de Araraquara (SP). Após a interceptação, o piloto da aeronave pousou em uma pista de terra, próximo à Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e fugiu pelo canavial.

Em nota, a FAB informou que o piloto descumpriu as ordens para pouso e foi necessário um tiro de advertência. Depois, a aeronave fez um pouso forçado.

A ação de interceptação foi desenvolvida pela PF, em conjunto com o Comando de Operações Aeroespaciais (Comae), o Comando de Aviação Militar da PM e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron/MT).

A ocorrência da apreensão da droga e do avião foi encaminhada e apresentada na delegacia da PF em Araraquara.

Aeronave

Segundo Fernando Catalano, professor do curso de engenharia aeronáutica da USP de São Carlos, a aeronave interceptada é um bimotor Beechcraft Baron 58. Ainda não há informações sobre a identidade do dono dela.

Ela tem capacidade para transportar um piloto e cinco passageiros em viagens intermunicipais e interestaduais (rotas domésticas).

Foi projetada, desenvolvida e produzida em larga escala nos Estados Unidos a partir da década de 1970 pela então Beech Aircraft, atualmente Beechcraft Corporation.

Veja a íntegra da nota divulgada pela FAB:

“A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, na manhã desta quarta-feira (26/07), nas proximidades de Gavião Peixoto (SP), uma aeronave de modelo Beechcraft Baron 58, que ingressou no espaço aéreo brasileiro oriunda do Paraguai transportando aproximadamente 400 quilos de cocaína. Duas aeronaves de defesa aérea A-29 Super Tucano e o avião radar E-99 foram empregadas na missão, realizada em conjunto com a Polícia Federal (PF).

Ao ingressar no espaço aéreo brasileiro, sem plano de voo, o avião passou a ser monitorado pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) e pela PF. A partir de então, os pilotos de defesa aérea seguiram os protocolos das Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo (MPEA) e a aeronave foi classificada como suspeita, conforme previsto no Decreto 5.144, de 16 de julho de 2004.

Após descumprimento das ordens dos pilotos da FAB, foi necessário que a defesa aérea comandasse o tiro de advertência. Nesse momento, a aeronave fez um pouso forçado em uma pista de terra nas proximidades de Gavião Peixoto (SP). Depois disso, a Polícia Federal assumiu as Medidas de Controle de Solo (MCS). Dois tripulantes que estavam a bordo se evadiram antes da chegada dos policiais.

A ação dessa quarta-feira faz parte da Operação Ostium e da Operação Ágata, do Ministério da Defesa, interligadas ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF). O objetivo é coibir ilícitos no espaço aéreo brasileiro, no qual atuam em conjunto a FAB e Órgãos de Segurança Pública.”

