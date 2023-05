Grêmio Mesmo com boa atuação de Adriel, técnico do Grêmio garante Gabriel Grando contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil

29 de maio de 2023

Treinador (foto) promoveu retorno de Adriel, mas confirmou Grando na partida contra o Cruzeiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio Treinador promoveu retorno de Adriel, mas confirmou Grando na partida contra o Cruzeiro (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Surpreendendo o torcedor gremista, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, modificou o time para enfrentar o Athletico-PR no sábado (27) e acabou saindo com saldo positivo da partida. A vitória por 2 a 1 foi avaliada como “convincente” pelo treinador. O treinador ainda deu chance para o goleiro Adriel, mas garantiu em entrevista coletiva que Gabriel Grando será o titular contra o Cruzeiro nesta quarta-feira (31), às 20h, pela Copa do Brasil. Adriel não atuava desde o dia 16 de abril após uma série de polêmicas “Quem vai jogar quarta-feira é o Chapecó, independentemente do Adriel hoje, que foi bem. Ele não saiu por deficiência, por estar falhando, apenas poupei hoje como poupei outros jogadores. Quarta-feira o Chapecó volta. Importante dar ritmo ao Adriel”, disse Renato. Renato ainda destacou que muitos achavam que o Grêmio ia apenas se defender. O que aconteceu é que o clube gaúcho conseguiu se defender e atacar o adversário. “Hoje o Grêmio foi muito bem, muitos acharam que só íamos nos defender, mas também atacamos. Muitas vezes você vê minha equipe com três zagueiros, mas muitas vezes é mais ofensivo. Tenho reinventado o time, tem dado certo, conseguido vitórias importantes”, disse o treinador.

