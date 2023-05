Durante a partida contra o Bahia neste domingo (28), o centroavante do Inter Luiz Adriano acabou sofrendo um trauma na cabeça após um choque com Victor Hugo, zagueiro do Bahia. O jogador passou a noite em um hospital de Porto Alegre, realizou exames e foi liberado na manhã desta segunda-feira (29).

A situação do camisa 9 preocupou a todos na zona mista do Beira-Rio. O pai de Luiz Adriano teve acesso ao vestiário para acompanhar a situação do filho. Após ser examinado pelos médicos do Colorado, ele foi encaminhado ao hospital. O lance ocorreu aos 40 minutos da etapa final.

Após escanteio para o time baiano, o jogador subiu para cabecear e se chocou com o adversário. Nas imagens da transmissão, o centroavante pareceu ficar desacordado.