Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

Em 2024, o litro da gasolina no RS registrou valor médio anual de R$ 5,90 Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Em 2024, o litro da gasolina no RS registrou valor médio anual de R$ 5,90. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

De 2022 a 2024, o Rio Grande do Sul manteve o preço médio anual do litro da gasolina abaixo dos valores praticados em Santa Catarina e no Paraná. Dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) apontam que, em 2022, a gasolina no RS registrou um preço médio de R$ 5,90 nos postos, enquanto os outros dois Estados da Região Sul mantiveram valores superiores a R$ 6.

Na média nacional, o valor da gasolina no RS ficou R$ 0,21 por litro mais barato naquele ano. Em 2023, o preço médio anual caiu para R$ 5,43 no Estado, enquanto no Paraná ficou em R$ 5,64 e em Santa Catarina foi de R$ 5,60.

Já em 2024, o RS registrou valor médio anual de R$ 5,90, permanecendo abaixo de Santa Catarina (R$ 6,03) e do Paraná (R$ 6,08). No mesmo período, a média nacional foi de R$ 5,93.

Mesmo com valores abaixo dos Estados vizinhos, o preço da gasolina é um dos grandes impactos no bolso dos gaúchos. Atualmente, o valor do litro é encontrado acima de R$ 6 na maioria dos postos. Um aumento no preço foi verificado pelos consumidores nos últimos dias em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

ICMS

A partir deste sábado (1º), os preços da gasolina e do diesel subirão em todo o País devido ao aumento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). No caso da gasolina, a cobrança do tributo passará de R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro, o que representa um aumento de 7,14%. Já para o diesel, o ICMS subirá 5,31%, de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro.

2025-01-29