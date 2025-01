Rio Grande do Sul Governo gaúcho suspende a captação de água no rio Gravataí para todos os usos distintos do abastecimento à população

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

Foto: Jéssica Beltrame/Divulgação

A Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS), por meio do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento, suspende, a partir das 8h desta quarta-feira (29), a captação de água no rio Gravataí para todos os usos distintos do abastecimento para a população.

A suspensão vale para captações acima da estação da Corsan, no município de Alvorada. A determinação permanece em vigor enquanto for mantida a condição crítica do nível do rio Gravataí.

A condição crítica vale quando o Gravataí atinge nível abaixo de 1,30 metro na estação da Corsan em Alvorada e inferior a 0,50 metro na captação da Corsan no município de Gravataí.

A Sema voltou a divulgar, desde o início deste ano, boletins com o monitoramento dos níveis do rio dos Sinos e do rio Gravataí para, caso necessário, adotar medidas a fim de garantir o abastecimento público, regulando o uso da água. A ação faz parte das estratégias do governo do Estado no enfrentamento da estiagem.

