Rio Grande do Sul Decretada prisão preventiva de homem que matou ex-companheira a tiros em frente a hospital no Interior do Estado

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Após balear a mulher, assassino a perseguiu até hospital, onde concluiu o crime. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem investigado pelo feminicídio da ex-companheira em São Francisco de Assis (Região Central do Estado) teve, nessa terça-feira (28), a sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Por volta do meio-dia de segunda, a vítima foi baleada próxima à sua residência e, minutos depois, em frente ao hospital onde buscava atendimento. Ela acabou morrendo no local, com um total de 12 tiros.

A medida havia sido solicitada pela Polícia Civil e foi concedida pelo juiz João Paulo Maceis, da 1ª Vara Judicial da Comarca, durante audiência de custódia. De acordo com o magistrado, há prova da materialidade e indícios de autoria. Ele sublinhou:

“As circunstâncias do caso, especialmente a frieza do autor e a forma de execução, com emboscada e 12 tiros em plena luz do dia em locais públicos, com grande fluxo de pessoas, sem sombra de dúvida demonstram a necessidade da prisão preventiva do flagrado para salvaguardar a ordem pública, que certamente estará em risco caso ele seja colocado em liberdade neste momento”.

Informações preliminares apontam que, além da inconformidade com o fim do relacionamento, o indivíduo matou a ex-companheira em retaliação pelo fato de ela ter obtido a guarda do filho de ambos. O incidente tem um aspecto dramático adicional: cinco dias antes de ser assassinada, a vítima havia obtido medida protetiva de urgência, acompanhada de ordem judicial de busca e apreensão de possível arma em poder do alvo do procedimento.

O juiz João Paulo Maceis comenta: “A partir dos elementos até então disponíveis nos autos do processo, especialmente a ausência de antecedentes criminais do agressor, ausência de outro registro de medidas protetivas ou outras ocorrências envolvendo as partes, bem como de qualquer informação sobre ameaças ou agressões na ação de guarda [do filho] e de lesões na ocorrência que culminou com o pedido de medida protetiva de urgência, foi entendido na ocasião como adequadas ao caso também a busca e apreensão de armas e munição, a partir de informação de que o agressor poderia ter arma. O mandado foi encaminhado à Polícia Civil em 23 de janeiro”.

Saiba mais

Funcionária de uma farmácia, Paola Muller, 32 anos, chegava em casa com o filho, de 6, quando foi atacada com ao menos seis disparos de revólver calibre 38. Ela foi encaminhada por vizinhos a um hospital, mas o atirador perseguiu a bordo de uma motocicleta o grupo: em frente à entrada do setor de emergência da instituição, efetuou mais seis tiros, em ação flagrada por câmeras de segurança.

Ele fugiu do local, escondeu-se em um matagal, se desfez da arma e postou mensagens nas redes sociais, justificando o ato extremo. Acabou preso horas depois, ao tentar retornar para sua residência.

Além do feminicídio (com agravantes como o fato de ter sido testemunhado pela criança), o atirador poderá ser indiciado por tentativa de homicídio contra o vizinho que acudiu a vítima. Ele não teria manifestado arrependimento ao depor ao delegado responsável pelo caso.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/decretada-prisao-preventiva-de-homem-que-matou-ex-companheira-a-tiros-na-rua-em-cidade-gaucha/

Decretada prisão preventiva de homem que matou ex-companheira a tiros em frente a hospital no Interior do Estado

2025-01-28