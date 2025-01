Rio Grande do Sul Polícia Civil investiga execução de homem em saída de culto evangélico no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Vítima tinha antecedentes por crimes como roubo e furto. (Foto: Arquivo/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil investiga a execução a tiros de um homem em frente a uma igreja evangélica na rua Bananal, bairro Canudos, em Novo Hamburgo (Vale do Sinos). O ataque foi cometido na noite de segunda-feira (27), durante a saída de um culto no local. Houve pânico entre os fieis, muitos dos quais correram em busca de abrigo no interior do templo, mas nenhum deles foi atingido por bala perdida.

Identificado como Igor Eisfield, 44 anos, o alvo dos disparos morreu na calçada, sem tempo de receber os primeiros socorros. Ele havia assistido à cerimônia religiosa junto com uma mulher e outras duas centenas de pessoas. Em sua ficha constavam antecedentes criminais por roubo, furto e posse ilegal de arma-de-fogo, dentre outros registros.

O atentado teve como autores dois indivíduos que chegaram ao local a bordo de um automóvel preto minutos antes e, ao que tudo indica, permaneceram “de tocaia”, à espera de Igor. Até o final da noite dessa terça-feira (28), nenhum suspeito havia sido encontrado ou mesmo identificado pela Polícia – a acompanhante da vítima também não foi localizada.

estariam dentro de um carro preto, aguardando pela vítima. Ao sair do local, acompanhado de uma mulher, ele foi alvejado. A BM afirma que a acompanhante dele não foi localizada após o crime. O homem tinha passagens pela Polícia por crimes .

Fieis que saíam de um culto em templo evangélico no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, foram surprendidos por um tiroteio na noite de segunda-feira (27). Eles retornaram às pressas ao prédio. Na rua, um homem que havia ido à igreja pela primeira vez naquela noite foi alvejado e morreu. Os demais presentes não se feriram, sofreram apenas escoriações devido ao tumulto. Cerca de 300 pessoas participavam da cerimônia religiosa.

Atropelamento fatal

Em Porto Alegre, a Polícia tenta identificar o autor de um atropelamento fatal ocorrido em trecho da avenida Protásio Alves no bairro Petrópolis, segunda-feira de manhã. O motorista do automóvel envolvido fugiu do local sem prestar socorro, conforme indica a cena registrada por câmera de segurança próxima à esquina com a rua Álvares Machado.

Na imagem, o homem – até agora não identificado – aparece caminhando sobre uma das pistas da via, às 5h37min, quando é atingida pelas costas por um veículo de cor branca ou cinza e aparentemente em alta velocidade. A vítima é projetada sobre a calçada, junto a um poste, e ali permaneceu imóvel sem que outros condutores percebam a situação.

Quando populares notaram a presença do homem inerte no chão, minutos depois, uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas já encontrou a vítima morta. Quem tiver informações que possam ajudar as autoridades a esclarecem o caso pode entrar em contato por meio do telefone 181 (Disque-Denúncia).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/policia-civil-investiga-execucao-de-homem-em-saida-de-culto-evangelico-no-vale-do-sinos/

Polícia Civil investiga execução de homem em saída de culto evangélico no Vale do Sinos

2025-01-28