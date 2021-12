Brasil Mesmo sem dar lucro, o banco brasileiro Nubank se tornou o mais valioso da América Latina

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2021

Empresa digital acaba de ingressar na Bolsa de Valores de Nova York. (Foto: Divulgação)

A recente estreia na bolsa de valores de Nova York (EUA) fez do Nubank o banco mais valioso da América Latina. Com as ações precificadas em US$ 9, a fintech brasileira atingiu valor de mercado de US$ 41,5 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 230 bilhões. Em quase uma década, porém, a “fintech” brasileira ainda não gerou lucro.

“Fintech” é uma abreviação para “financial technology” (“tecnologia financeira”, em português), utilizada para se referir a startups ou empresas que desenvolvem produtos financeiros totalmente digitais, oferecendo itens como cartão de crédito/débito, conta digital, empréstimos e seguros. Em sua maioria, permitem que o cliente controle os produtos pelo telefone celular, sem jamais pisar em uma agência.

Após o primeiro dia de cotação, os papéis fecharam em um valor ainda maior, cerca de US$ 10,5, elevando o valor de mercado a quase US$ 50 bilhões (cerca de R$ 278 bilhões). O Itaú, que até então ocupava a primeira posição no ranking das instituições financeiras do país, tem valor de mercado de R$ 213 bilhões.

Com uma estratégia de crescimento agressiva, a base de clientes do Nubank hoje soma 48 milhões de pessoas, fazendo da empresa o maior banco totalmente digital do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o maior “neobank” (outro nome usado no mercado para as companhias com esse perfil) é o Chime, que deve fechar 2021 com 20 milhões de clientes, conforme as estimativas da empresa de pesquisa eMarketer.

Prejuízos anuais

O valor de mercado de uma companhia é resultado da multiplicação de dois fatores – o volume de ações em circulação e o preço de cada uma delas. No caso do Nubank, o preço da ação é chave para entender o que trouxe a companhia até o seu status atual.

A cada ano, a empresa registra prejuízo. Em outubro, anunciou seu primeiro período de lucro, de R$ 76 milhões no primeiro semestre de 2021, mas não há garantia de que o resultado do ano fechado vai estar no azul.

O desempenho é explicado pelo modelo de crescimento adotado pelo Nubank, com foco desde o início em ganhar mercado, investindo para aumentar a base de clientes. Priorizar o crescimento em vez do lucro não é incomum entre as startups do setor de tecnologia.

A ideia é de que é preciso “queimar caixa” para entrar e se consolidar no mercado, fazer com que a marca seja lembrada pelos clientes. E para um negócio que não dá lucro, a principal explicação para o apetite dos investidores é uma expectativa de rentabilidade futura. Ou seja, uma aposta.

A inspiração vem de casos bem-sucedidos como o da Amazon: depois de abrir o capital em 1997, a hoje gigante do e-commerce levou seis anos para registrar o primeiro trimestre de lucro. E seguiu divulgando resultados modestos pelo menos pelos 14 anos seguintes, até atingir o patamar atual de rentabilidade.

No caso do Nubank, o crescimento agressivo dos últimos anos vem sendo bancado em grande medida por fundos de investimentos. Em cerca de dez rodadas de investimentos, a empresa levantou US$ 1,7 bilhão em recursos, usados para financiar a expansão. Um dos maiores aportes, de cerca de US$ 500 milhões, veio do fundo do superinvestidor Warren Buffett, o Berkshire Hathaway.

Em menos de uma década, o banco conquistou espaço em um mercado até então bastante concentrado. Até 2018, conforme relatório divulgado pela empresa de análise de investimentos Suno, 75% das operações de crédito no Brasil estavam nas mãos de um pequeno grupo, os “big five”: Bradesco, Itaú, Caixa, Banco do Brasil e Santander.

Depois da estreia bem sucedida na bolsa, o desafio agora é mostrar que a companhia tem como entregar o que promete. O comportamento das ações nos próximos meses deve indicar se os investidores seguem acreditando que a empresa vale o quanto pagaram por ela.

