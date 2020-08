A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) (antigo Coaf) constatou que o escritório recebeu R$ 554 mil, sendo: R$ 280 mil do Hospital Jardim Amália (Hinja), R$ 112,6 mil da DPAD Serviços Diagnósticos LTDA – ME (Bioslab), R$ 59,3 mil da Cootrab Cooperativa Central de Trabalho, R$ 102,2 mil da Qualiclínicas Gestão e Serviços de Saúde.

O dinheiro pago ao escritório da primeira-dama veio de contratos firmados com pelo menos quatro entidades de saúde ligadas a “membros de organização criminosa”: Gothardo Lopes Netto (médico e ex-prefeito de Volta Redonda), Pedro Fernandes e Mário Peixoto, preso pela operação Lava-Jato diante dos esquemas de corrupção comandados pelo ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral.

Os procuradores consideraram “bastante estreito e suspeito” o vínculo da primeira-fama com as empresas de Mário Peixoto, que era o verdadeiro dono de várias empresas, que têm contratos milionários com o governo do estado, e que tinham à frente vários “laranjas” para tentar ocultar a verdadeira propriedade delas.