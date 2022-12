Futebol Messi e Di María quase são atingidos por cabo durante comemoração na Argentina

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

Ao fazer uma curva, os jogadores tiveram reação rápida ao perceber a aproximação de um cabo pendurado justamente na altura em que estavam Foto: Reprodução Jogadores tiveram reação rápida quando o veículo com a equipe fez uma curva próximo a poste de luz. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um pequeno susto marcou a saída da delegação da Argentina do aeroporto de Ezeiza, onde desembarcou na madrugada desta terça-feira (20), menos de 48 horas após a conquista do tricampeonato mundial na Copa do Catar. Um grupo de jogadores, incluindo o astro e capitão Lionel Messi, quase foi atingido por um cabo pendurado entre postes, precisando se abaixar rapidamente. O volante Paredes chegou a perder o boné.

As imagens da emissora ESPN em Buenos Aires mostram a saída de um carro aberto do aeroporto, que levou os atletas até o centro de treinamentos da Associação de Futebol da Argentina (AFA) para descansarem por algumas horas antes da programação de festejos. Messi, Di María, Otamendi, De Paul e Paredes se sentaram em uma parte mais alta do carro e levaram um grande susto ao deixarem o local.

Quando o veículo fez uma curva, os atletas tiveram reação rápida diante da aproximação ao cabo, suspenso justamente na altura em que estavam. Eles se abaixaram a tempo. Paredes, que estava de lado, demorou a reagir e chegou a encostar com a mão no cabo – e o fio ainda raspou sua cabeça, derrundo o boné.

Multidão à espera

Apesar do horário do desembarque argentino, uma multidão de torcedores esperava pelo voo AR-1915 da companhia Aerolíneas Argentinas, com muita gente acampada desde cedo nos arredores. O avião recebeu jatos d’água, como homenagem dos funcionários do aeroporto.

Também havia dezenas de jornalistas às margens da pista de pouso, além de três ônibus aguardando os jogadores e um tapete vermelho para recebê-los. Eles fizeram – e receberam – muita festa logo que apareceram.

A caravana de celebração do título partiu ao meio-dia em direção ao Obelisco, monumento histórico localizado na Praça da República, em Buenos Aires. O governo do país decretou feriado nacional nesta terça-feira para que o povo pudesse acompanhar a celebração do título mundial, que não era conquistado pela Argentina desde o bicampeonato, em 1986, com o time liderado por Diego Maradona.

