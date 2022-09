Esporte Messi elogia Neymar e Mbappé e confirma obsessão do PSG pela Champions League

26 de setembro de 2022

Astro argentino rasgou elogios a Neymar e Mbappé (Foto: John Berry/Getty Images)

O ambiente no Paris Saint-Germain parece estar sob controle. Pelo menos esta foi e impressão deixada após a entrevista, desta segunda-feira, de Lionel Messi para o ex-jogador Hristo Stoichkov, na TV TUDN, dos Estados Unidos. O astro argentino rasgou elogios a Neymar e Mbappé, além de ratificar a obsessão do time francês para a conquista inédita da Champions League.

O trio vive grande fase na atual temporada, somando as partidas do PSG com a de suas seleções. Mbappé tem 10 gols em nove jogos, Neymar fez 11 gols e oito assistências em 11 partidas, enquanto Messi balançou as redes seis vezes e deu oito passes para gols em 11 jogos.

Com as declarações do craque, os momentos mais complicados de relação com o astro francês já fazem parte do passado. “Kylian (Mbappé) é um jogador diferente, forte no mano a mano, muito rápido, faz muitos gols, é um jogador completo e vem provando isso há muito tempo. Nos próximos anos ele estará entre os melhores, com certeza.”

Messi comentou também a parceria com o craque brasileiro, de quem é amigo pessoal desde os tempos de Barcelona, quando conquistaram a Champions League entre outros títulos.

“Com Neymar nos conhecemos de cor, passamos muito tempo no Barcelona. Gostaria de ter podido aproveitar mais com ele no Barcelona, ​​mas a vida voltou a nos juntar em Paris. Estamos felizes por estarmos juntos. Adoro jogar com ele e estar com ele no dia a dia”, afirmou o camisa 30 do PSG.

Com este ambiente amigável, Messi espera que o PSG possa, enfim, nesta temporada, atingir o seu maior objetivo, que é a primeira conquista do título europeu.

“O objetivo, obviamente, todo mundo sabe, há muito tempo que é o Paris quer ganhar a Champions. A eliminação do ano passado foi muito difícil. Tínhamos feito dois grandes jogos contra o Real Madrid e nos pequenos detalhes falhamos. É uma competição difícil de vencer, pois nem sempre vence o melhor. Estamos nos preparando para quando esses momentos difíceis chegarem”, finalizou.

Messi, Neymar e Mbappé marcaram os gols que garantiram a vitória do PSG sobre Maccabi Haifa por 3 x 1 na Champions League. O time francês só voltará a campo no próximo sábado (1°), quando enfrentará o Nice, no Parque dos Príncipes, pela 9ª rodada do Campeonato Francês.

