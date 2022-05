Esporte Messi em primeiro e Neymar em quarto; veja a lista dos 10 atletas mais bem pagos do mundo

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2022

Messi e Neymar no PSG: jogadores que ganham rios de dinheiro. (Foto: Reprodução)

A revista Forbes divulgou nesta quinta-feira (15) a lista anual dos atletas mais bem pagos do mundo. De acordo com os número dos últimos 12 meses, Lionel Messi assume o primeiro lugar do ranking, enquanto Cristiano Ronaldo ocupa a terceira posição. Único brasileiro na lista, Neymar é o quarto.

O argentino líder do ranking chega a uma receita de 130 milhões de euros brutos (R$ 667,86 milhões), somando os valores do seu salário no Paris Saint-Germain e também o que recebe fora de campo, como patrocínios de marcas e publicidade. Apesar disso, segundo a revista, o salário de Messi caiu cerca de US$ 22 milhões (R$ 113,02 milhões) em relação ao seu último ano com o Barcelona, mas houve um grande aumento nos patrocínios, em compensação.

Segundo estimativas da Forbes, os 10 atletas mais bem pagos do mundo somados faturaram um total de US$ 992 milhões no último ano, o equivalente a mais de R$ 5 bilhões. O total coletivo deste ano é o terceiro maior de todos os tempos, atrás de 2021 e 2018.

A lista completa não se resume ao futebol: conta com atletas do basquete, futebol americano, tênis e lutas.

1. Lionel Messi (futebol / PSG), 130 milhões de dólares

Lionel Andrés Messi Cuccittini nasceu na cidade de Rosário, na Argentina, em 24 de junho de 1987. Ele possui um recorde de sete Bolas de Ouro/Melhor Jogador do Mundo pela FIFA, quatro dos quais ele ganhou consecutivamente, um recorde de seis Chuteiras de Ouro, e em 2020 foi escalado no Dream Team da Bola de Ouro. Passou quase toda a sua carreira profissional no Barcelona, onde é o maior goleador do clube e recordista de troféus, conquistando 35 troféus, incluindo dez títulos da La Liga (Campeonato Espanhol), quatro títulos da Liga dos Campeões da UEFA e sete Copas do Rei, entre outros.

Um goleador prolífico e um craque criativo, Messi detém o recorde de mais gols pelo Campeonato Espanhol (474), mais gols marcados em uma única edição do Campeonato Espanhol e de uma liga europeia (50), mais hat-tricks na Liga dos Campeões (8), mais hat-tricks pelo Campeonato Espanhol (36), maior assistente do Campeonato Espanhol (205), mais assistências em uma única edição do Campeonato Espanhol e de uma liga europeia (21), maior assistente da Copa América (17) e futebolista com mais gols em um único ano (91). Ele já marcou mais de 750 gols na carreira pelo clube e pela Seleção e é o jogador com mais gols oficiais por um único clube.

2. LeBron James (basquetebol / Los Angeles Lakers), 121,2 milhões de dólares (R$ 621 milhões)

3. Cristiano Ronaldo (futebol / Manchester United), 115 milhões de dólares (R$ 589 milhões)

4. Neymar (futebol / PSG), 95 milhões de dólares (R$ 486 milhões)

5. Stephen Curry (basquetebol / Golden State Warriors), 92.8 milhões de dólares (R$ 475 milhões)

6. Kevin Durant (basquetebol / Brooklyn Nets), 92.1 milhões de dólares (R$ 471 milhões)

7. Roger Federer (tenista), 90.7 milhões de dólares (R$ 464,72 milhões)

8. Canelo Alvarez (pugilista), 90 milhões de dólares (R$ 461 milhões)

9. Tom Brady (futebol americano / Tampa Bay Buccaneers), 83.9 milhões de dólares (R$ 425 milhões)

10. Giannis Antetokounmpo (basquetebol / Milwaukee Bucks), 80.9 milhões de dólares (R$ 409 milhões)

