Por Redação O Sul | 12 de maio de 2022

89 milhões de brasileiros tomaram a dose de reforço. Foto: Cristine Rochol/PMPA 89 milhões de brasileiros tomaram a dose de reforço. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Os dados do consórcio de veículos de imprensa desta quinta-feira (12) mostram que 165.033.881 brasileiros estão totalmente imunizados ao tomar a segunda dose ou a dose única de vacinas. Este número representa 76,82% da população total do País. A dose de reforço foi aplicada em 89.136.404 pessoas, o que corresponde a 41,49% da população.

A população com 5 anos de idade ou mais (ou seja, a população vacinável) que está parcialmente imunizada é de 88,76% e a população com 5 anos ou mais que está totalmente imunizada é de 82,45%. A dose de reforço foi aplicada em 55,1% da população com 18 anos de idade ou mais, faixa de idade que atualmente pode receber o reforço da vacinação.

No total, 12.038.967 doses foram aplicadas em crianças, que estão parcialmente imunizadas. Este número representa quase 58,73% da população nessa faixa de idade que tomou a primeira dose. Ainda nesta faixa, 5.956.045 estão totalmente imunizadas ao tomar a segunda dose de vacinas, o que corresponde a 29,05% da população deste grupo.

Mortes

O Brasil registrou nesta quinta-feira (12) 136 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 664.700 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 105 – acima de 100 pelo segundo dia, após passar uma semana com números menores. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -15%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença.

Acre, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Sergipe não tiveram registro de morte em 24 horas. No Acre e no Amapá, também não houve qualquer novo caso registrado no período.

O País também registrou 22.107 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 30.636.172 casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 16.555, variação de +22% em relação a duas semanas atrás.

Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

