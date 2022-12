Mundial Messi empata com Mbappé e pode ser o artilheiro da Copa do Mundo 2022

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

O atacante da Argentina Lionel Messi marcou seu quinto gol na Copa do Mundo no Catar, de pênalti, no jogo contra a Croácia. (Foto: Reprodução/Twitter)

O atacante da Argentina Lionel Messi marcou seu quinto gol na Copa do Mundo no Catar, de pênalti, no jogo contra a Croácia. Com isso, empatou com Kylian Mbappé, que tem o mesmo número de gols, e disputa a posição de maior artilheiro do Mundial em 2022.

Além de Mbappé, o também francês Olivier Giroud, com quatro gols, é uma potencial ameaça a Messi.

Na Seleção Brasileira, eliminada nas quartas de final pela Croácia, Richarlison foi o jogador que mais marcou gols na Copa do Mundo no Catar. O jogador marcou dois gols na partida contra a Sérvia, ainda na fase de grupos do Mundial, e um no jogo contra a Coreia do Sul. Com os três gols na Catar, Richarlison igualou Luís Fabiano, em 2010.

Com o gol de Messi contra a Croácia, o jogador ultrapassou a marca de Batistuta e é, a partir desta terça, o maior artilheiro da história da Argentina em Copas, com 11 gols. Ele está a um gol de igualar o número de gols de Pelé no Mundial.

Apesar de estar na semifinal, o Marrocos não tem nenhum jogador disputando a artilharia do torneio.

Veja como está a disputa pela liderança no número de gols marcados na Copa do Mundo no Catar.

– Kylian Mbappé (França) – 5 gols;

– Lionel Messi (Argentina) – 5 gols;

– Olivier Giroud (França) – 4 gols;

– Richarlison (Brasil) – 3 gols;

– Gonçalo Ramos (Portugal) – 3 gols;

– Marcus Rashford (Inglaterra) – 3 gols;

– Bukayo Saka (Inglaterra) – 3 gols;

– Álvaro Morata (Espanha) – 3 gols;

– Cody Gakpo (Holanda) – 3 gols;

– Enner Valencia (Equador) – 3 gols.

Recordes na Copa

Lionel Messi está colecionando recordes na Copa do Mundo do Catar. Com a vitória da Argentina sobre a Croácia, o craque da seleção albiceleste igualou o número de jogos disputados pelo alemão Lothar Matthaus e se tornou o atleta que mais disputou partidas na história do Mundial.

Ao todo, Messi e Matthaus disputaram 25 jogos na competição. Com a classificação da Argentina para a final, é praticamente certo que o jogador do Paris Saint-Germain ultrapassará a marca do meia germânico e se isolará como aquele que mais jogou jogos de Copa.

O argentino, inclusive, não cansa de aumentar sua coleção pessoal de marcas históricas. Ao marcar o primeiro gol contra a Croácia, Messi ultrapassou o compatriota Gabriel Batistuta e se tornou o maior artilheiro da Argentina na história da competição, com 11 gols.

Atualmente, Messi é o sexto maior artilheiro dos Mundiais, empatado com o húngaro Sándor Kocsis e o alemão Jürgen Klinsmann. Caso marque mais um gol, ele igualará o número de tentos de Pelé.

Com a vitória por 3 a 0 sobre a Croácia, a Argentina aguarda o resultado da semifinal entre França e Marrocos. A final será disputada no próximo domingo, 18, às 12h (horário de Brasília). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

