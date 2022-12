Mundial Galvão Bueno “cutuca” a Seleção Brasileira em diversos momentos de Argentina e Croácia: “A Argentina fez aquilo que o mundo queria que o Brasil fizesse”

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

Narrador não escondeu insatisfação com a eliminação da equipe de Tite. (Foto: Reprodução)

A Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo na última semana, diante da Croácia. Nesta terça-feira (13), os croatas foram derrotados pela Argentina, na semifinal, por 3 a 0. Durante a transmissão do jogo na TV Globo, Galvão Bueno não poupou críticas à equipe de Tite em vários momentos da partida. Durante o segundo tempo, quando os hermanos já venciam por 3 a 0, o locutor alfinetou a equipe de Tite.

“Era exatamente o que a gente queria que tivesse acontecido no jogo contra a Croácia. Que a Croácia ficasse com a bola, e que os jogadores brasileiros decidissem como estão decidindo. Era isso que se esperava. Não se pode deixar um cara no meio, para marcar três que jogam na Inter, no Chelsea e no Real Madrid. Argentina fez aquilo que o mundo queria que o Brasil fizesse”, reclamou Galvão.

“Não tem muita diferença do que a Croácia conseguiu contra a Seleção Brasileira, quando o Alisson também não fez nenhuma defesa difícil. Só aquele chute a gol, que empatou o jogo restando quatro minutos para o fim”, já havia comentado Galvão no intervalo do jogo.

“Bom o giro do Vlasic. É bom jogador esse Vlasic. Foi ele que partiu com a bola no lance do gol (contra a Seleção Brasileira), faltando quatro minutos para a classificação. Ninguém foi em cima dele”, relembrou o narrador durante uma jogada da Croácia no segundo tempo.

“Nós somos superiores à Croácia? Sim. Então vamos marcar cada palmo de chão. E é isso que a Argentina fez. Que isso fique de lição… Para muita gente”, alfinetou o narrador após o terceiro gol argentino.

“A Seleção Brasileira não soube jogar contra a Croácia. A forma tática como entrou em campo, talvez as alterações… O Neymar gritava com o time: ‘Tão fazendo o que lá na frente?’. Faltando quatro minutos para terminar”, comentou o locutor após o apito final.

O Brasil perdeu para a Croácia na última sexta-feira, nos pênaltis. Neymar abriu o placar na prorrogação, mas os croatas empataram restando apenas quatro minutos para o fim do jogo.

A Seleção Brasileira seria a adversária da Argentina caso tivesse vencido a Croácia, na última sexta-feira. O Brasil vencia o jogo até o fim da prorrogação, quando levou o empate, restando apenas quatro minutos para o apito final. Nos pênaltis, Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram as cobranças, enquanto os croatas converteram todas as penalidades.

A Argentina venceu a Austrália, nas oitavas, e Holanda, nas quartas de final. Nesta terça, bateu os croatas com gols de Messi e dois de Julian Álvarez. Nesta quarta, França e Marrocos decidem a outra vaga na final da Copa do Mundo, que ocorre no domingo, às 12h. As informações são do site Lance.

