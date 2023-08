Futebol Messi manda recado antes de final e revela quais são as suas reais ambições no Inter Miami

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O craque Lionel Messi está dando show no futebol dos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O craque Lionel Messi está dando show no futebol dos Estados Unidos. Em somente seis jogos pelo Inter Miami, o astro argentino já anotou nove vezes. Nessa quinta-feira (17), dia em que foi indicado para prêmio de melhor jogador da Uefa, ao lado de Haaland e De Bruyne, campeões da Europa com o Manchester City, e dois dias antes da final da Leagues Cup, o camisa 10 falou sobre a mudança na carreira e, questionado se gostaria de ganhar nova Bola de Ouro ou o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa, deu de ombros para a premiação, dizendo-se totalmente realizado.

Nashville e Inter Miami decidem a Leagues Cup neste sábado (19), às 22h, em Nashville.

Bola de Ouro

Normalmente as conquistas da Copa do Mundo têm peso maior nas eleições da France Football, o que deixaria Messi em vantagem sobre a concorrência ao levar a Argentina ao tricampeonato mundial em dezembro, nos pênaltis, diante da França. Seria a oitava Bola de Ouro do astro, que ganhou em 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 e 2021. Ano passado o escolhido foi Karim Benzema.

“O que eu acho de outra Bola de Ouro? Sempre disse que este é um prêmio que significa muito no futebol e é um dos melhores a nível individual, mas nunca dei tanta importância a isso porque sempre disse que prefiro os troféus de clubes”, disse. “Para falar a verdade, não estou pensando nisso. Se chegar é bom, se não, não acontece nada. Já ganhei e conquistei tudo no futebol e agora só estou aproveitando o momento.”

Taça da Copa

Erguer a taça da Copa do Mundo completou a galeria de troféus do camisa 10. “Conquistei o mais importante da minha carreira, que é a Copa do Mundo. Não me importo com nada depois disso”, enfatizou.

Mudança feliz

Messi ainda revelou que está bastante feliz pela mudança da França para os Estados Unidos, onde sempre quis viver e mora em um apartamento luxuoso com a mulher e os três filhos. A família, por sinal, foi o motivo de ter acertado com o Inter Miami.

“Mudar de Barcelona para Paris foi difícil, mas aqui em Miami a situação é diferente, e estou feliz”, garantiu. “Minha mulher e os meus filhos foram parte da decisão de vir. Vim para cá para continuar a desfrutar do futebol.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/messi-manda-recado-antes-de-final-e-revela-quais-suas-reais-ambicoes-no-inter-miami/

Messi manda recado antes de final e revela quais são as suas reais ambições no Inter Miami

2023-08-17