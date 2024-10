Futebol Messi marca três vezes em 11 minutos e classifica Inter Miami para o Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

O craque argentino chegou a 20 gols em seu primeiro ano nos Estados Unidos.

Menos de uma semana após marcar três vezes diante da Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, Lionel Messi fez de novo. Neste sábado (19), o astro argentino comandou a virada do Inter Miami contra o New England Revolution com três gols. O time da Flórida venceu por 6 a 2, no Lockhart Stadium, pela última rodada da temporada regular da Major League Soccer (MLS), a Liga de futebol dos Estados Unidos.

Com esse resultado, o Inter Miami chegou a 74 pontos e quebrou o recorde de pontuação numa única temporada regular da MLS, que era de 73, do mesmo New England Revolution. E como foi o Top1 da temporada regular, vai disputar o Mundial de clubes como representante dos EUA na competição.

Apesar do placar elástico, a partida começou complicada para o Inter Miami. Com Messi no banco, poupado após brilhar com a Argentina na Data-Fifa, o time da Flórida encontrou muitas dificuldades e viu o New England Revolution abrir 2 a 0 fora de casa. Entretanto, brilhou o outro astro da equipe: Luis Suárez. O uruguaio marcou dois gols, ainda no primeiro tempo e a partida foi para o intervalo empatada em 2 a 2.

Mas, no segundo tempo, o técnico Tatá Martino decidiu colocar a grande estrela da companhia em jogo. Aos 12 minutos, Messi entrou em campo. Um minuto depois, o argentino criou a jogada para Cremaschi fazer o terceiro do Inter Miami e virar o jogo.

Depois só deu Messi. O argentino fez um hat-trick em apenas 11 minutos e construiu a goleada do time da Flórida. Dois desses três gols ainda tiveram assistência de Luis Suárez. O craque argentino chegou a 20 gols em seu primeiro ano nos Estados Unidos.

Favorito

Lionel Messi é favoritíssimo ao prêmio de melhor jogador (MVP) da temporada regular da Major League Soccer. O craque argentino marcou 20 gols e deu 16 assistências em 19 jogos pelo Inter Miami na campanha de 2024. Messi não foi o artilheiro da temporada regular da MLS. Esse posto é de Benteke, do DC United, com 23 gols. Tampouco é o líder em assistências: tem três a menos do que Acosta, do Cincinatti (19 a 16).

A grande diferença entre eles é que Benteke disputou 30 jogos na temporada, e Acosta 32. Messi, por sua vez, esteve presente em 19 partidas. O craque argentino também tem média 78 minutos por jogo, menor do que a dos outros dois atletas.

Esses números dão uma ideia da importância de Messi para o Inter Miami, que fez este ano a melhor campanha na história da temporada regular da Major League Soccer. O time da Flórida conquistou 74 pontos, em 34 rodadas (72,5% de aproveitamento), com 22 vitórias, oito empates e quatro derrotas. Foram 79 gols marcados e 49 sofridos.

Nos 19 jogos com Messi na MLS 2024, o Inter Miami venceu 12, empatou seis e perdeu apenas um. Messi também se tornou na noite deste sábado o maior artilheiro da história do Inter Miami, com 33 gols (ultrapassou Leonardo Campana, 32).

“Se eu pudesse votar nele, teria votado nele. Porque, para mim, o MVP significa o melhor jogador da liga, e o Leo é o melhor, de longe. Há outras pessoas que têm outra definição para MVP, como alguém que melhora o time, indispensável. E Messi é isso também”, afirmou Julian Gressel, substituído por Messi nesse jogo contra o Revolution.

Outro possível concorrente do craque argentino ao prêmio individual de “craque” da temporada regular é o seu amigo Luis Suárez. Em seu primeiro ano nos Estados Unidos, o atacante uruguaio marcou 20 gols e deu nove assistências, em 27 jogos.

O Inter Miami agora aguarda a definição de seu primeiro adversário no mata-mata da MLS. Esse time sairá do confronto entre CF Montreal e Atlanta United. O próximo jogo do time de Lionel Messi será no dia 25 de outubro.

“Esses 74 pontos não foram algo planejado ou uma meta quando a temporada começou, mas ao passo que ficou mais próximo, fomos atrás disso e conseguimos. Foi uma conquista de todos”, comentou o técnico Gerardo Martino, em entrevista coletiva.

