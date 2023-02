Futebol Messi, Mbappé e Benzema: Fifa divulga os finalistas ao The Best

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

Messi foi campeão da Copa do Mundo do Catar, em novembro do ano passado, e é jogador do Paris Saint-Germain. (Foto: Reprodução/Twitter)

Lionel Messi, Kylian Mbappé e Karim Benzema são os finalistas do prêmio The Best da Fifa, que escolhe o melhor jogador do mundo. A cerimônia será no dia 27 de fevereiro, em Paris.

Entre 2010 e 2015, a Bola de Ouro e o prêmio de melhor do mundo da entidade que controla o futebol mundial eram unificados, se chamando Bola de Ouro da Fifa. O The Best foi criado em 2016.

Messi foi campeão da Copa do Mundo do Catar, em novembro do ano passado, e é jogador do Paris Saint-Germain. O argentino venceu o Ballon d’Or em 2009, 2019 e 2021; o The Best em 2021; e a Bola de Ouro da Fifa em 2010, 2011, 2012 e 2015.

Mbappé, seu companheiro de clube, foi vice-campeão do torneio mundial com a França.

Benzema, do Real Madrid e da Seleção Francesa, apesar de inscrito, não participou do campeonato mais importante do futebol devido a uma lesão. Ele venceu a Bola de Ouro, da revista France Football no ano passado.

No prêmio de melhor goleiro estão: Yassine Bounou, do Marrocos, jogador do Sevilla; Thibaut Courtois, da Bélgica, do Real Madrid; e Emiliano Martínez, da Argentina, jogador do Aston Villa FC.

PSG

Depois de ver Neymar ficar em terceiro em 2017 e Messi em segundo em 2021, o Paris Saint-Germain tem no atual The Best sua maior chance real de emplacar um melhor do mundo. Com o argentino campeão da Copa e Mbappé concorrendo com Benzema, o clube francês ainda entra para um seleto grupo.

O PSG é o quarto a emplacar mais de um jogador num top 3. Antes, apenas Barcelona (sete vezes), Real Madrid (quatro vezes) e Milan (uma vez) haviam conseguido. O levantamento conta apenas o prêmio oficial da Fifa, que surgiu em 1991 e foi unificado com a Bola de Ouro entre 2010 e 2015.

Futebol feminino

No futebol feminino, disputam o The Best: Beth Mead, da Inglaterra, jogadora do Arsenal; Alex Morgan, dos Estados Unidos, jogadora do Orlando Pride; e Alexia Putellas, atual vencedora do prêmio, da Espanha, jogadora do Barcelona.

No prêmio de melhor goleira, estão: Ann-Katrin Berger, da Alemanha, jogadora do Chelsea; Mary Earps, da Inglaterra, jogadora do Manchester United; e Christiane Endler, do Chile, jogadora do Olympique Lyonnais.

