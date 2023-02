Futebol Destaque na final, o brasileiro Vinicius Júnior conquista o prêmio “bola de ouro” no Campeonato Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Vii Jr. marcou dois gols na final contra o Al Hilal. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O brasileiro Vinicius Júnior brilhou na final do Mundial de Clubes, torneio conquistado pelo Real Madrid. O camisa 20 da equipe de Carlo Ancelotti marcou dois gols e deu uma assistência na vitória dos merengues sobre o Al-Hilal por 5 a 3 nesse sábado (11). Ao final do torneio, Vini Jr. venceu o prêmio de craque da competição, conquistando a Bola de Ouro.

Após bater o Al Ahly na semifinal por 4 a 1, a equipe de Carlo Ancelotti venceu o Al-Hilal por 5 a 3, no Estádio Alo Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos, para ficar com a taça.

O uruguaio Valverde, também do Real Madrid, ficou na segunda posição entre os melhores do torneio, enquanto Vietto, do Al-Hilal foi o terceiro colocado.

O atacante Pedro, do Flamengo, foi o artilheiro do Mundial de Clubes, com quatro gols marcados. Ele fez dois contra os sauditas, na semifinal e mais dois na disputa do terceiro lugar, contra o Al Ahly.

O próximo compromisso do Real Madrid é contra o Elche, pelo Campeonato Espanhol, na quarta-feira (15), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

“Benção”

O tradicional jornal espanhol “Marca” não mediu palavras para elogiar o brasileiro Vinícius Júnior após a conquista do título mundial do Real Madrid. Em uma publicação avaliando o desempenho dos jogadores, o diário definiu o brasileiro como uma “bênção”.

“Vinícius é uma bênção. É a solução de todos os problemas. Outra vez desequilibrando a partida. Apareceu nos piores momentos da equipe. No 1 a 0, conexão letal com Benzema, que lhe deu um passe em velocidade para deixá-lo sozinho contra o goleiro Al Mayof e finalização perfeita do brasileiro para colocar o Real Madrid na frente”, disse o veículo, que seguiu com os elogios

“No 3 a 1, assistência espetacular com a parte externa do pé para Benzema. E um doblete para também confirmar o 5 a 2. Seu Mundial foi colossal”, complementou o “Marca”.

Vini Jr. também recebeu elogios de outro jornal espanhol, o “AS”, que em sua manchete, colocou “O mundo é de Vinícius”. O brasileiro terminou a competição com três gols, uma assistência e com o prêmio de craque do torneio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/destaque-na-final-o-brasileiro-vinicius-junior-conquista-o-premio-bola-de-ouro-no-campeonato-mundial-de-clubes/

Destaque na final, o brasileiro Vinicius Júnior conquista o prêmio “bola de ouro” no Campeonato Mundial de Clubes