Lionel Messi não compareceu ao Centro de Treinamento do Barcelona na manhã do domingo (30) para a realização dos testes PCR de diagnóstico da covid-19. A “RAC1” havia dado essa informação e ela foi confirmada com a ausência do argentino. Com isso, a participação do camisa 10 no treino desta segunda-feira fica comprometida, e os rumores sobre sua saída se acentuam ainda mais.

A “TyC Sports”, emissora argentina, tinha dito na última semana que Messi iria participar da pré-temporada do técnico Ronald Koeman para não entrar em mais conflitos com o clube. No entanto, a postura do atacante mudou e ele busca uma saída forçada da equipe nesta temporada.

Apesar de Messi não ter aparecido, jogadores com quem o treinador holandês já disse não contar para o elenco compareceram aos exames, inclusive Luis Suárez. É mais um capítulo da novela entre jogador e clube que pode acabar na justiça, uma vez que as partes não devem entrar em consenso.

O presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, deve se encontrar com Jorge Messi, pai do craque de 33 anos, nos próximos dias na Catalunha. Enquanto os culés irão mostrar seu lado e o desejo de renovar com o camisa 10, o argentino irá tentar buscar uma saída amistosa para o filho, de acordo com o “Mundo Deportivo”. Dificilmente esta reunião irá resultar em alguma solução para ambas as partes, principalmente após Messi tensionar a corda da sua relação com o clube ao não comparecer aos testes de covid-19. Essa tentativa de forçar uma saída não era esperada dentro do clube, e a insatisfação com a intransigência do craque é evidente.

Bartomeu disse que só irá sentar com Lionel Messi se for para conversar a respeito de uma extensão contratual além de 2021. As posturas divergentes podem prejudicar as duas partes até o dia 5 de outubro, data em que a janela do mercado de transferência na Europa deve ser fechada e uma solução não é fácil de encontrar.

Manchester City

Lionel Messi já acertou os valores e termos do contrato com o Manchester City. A informação é do jornal Sport. De acordo com a publicação, o argentino assinará com os ingleses por cinco temporadas, até 30 de junho de 2025. Serão três anos no Manchester City e os outros dois anos restantes no New York City FC, parceiro do clube inglês nos Estados Unidos e que disputa a Major League Soccer, a liga de futebol dos EUA.

Segundo o Sport, Messi receberá 750 milhões de euros (cerca de R$ 4,8 bilhões) no total. Serão 100 milhões de euros por ano entre salário e imposto. Os 250 milhões de euros restantes correspondem ao valor que o City pagaria ao argentino agora se ele chegar de graça à Inglaterra. Porém, isso quebraria as regras do fair play financeiro. Desta forma, a quantia será paga quando o jogador ingressar no New York City FC.

Antes de fechar com o City, Messi precisa deixar o Barcelona, o que não será fácil. A La Liga, responsável pelo Campeonato Espanhol, informou que o camisa 10 terá de pagar uma cláusula de 700 milhões de euros (cerca de R$ 4,5 bilhões) prevista no contrato assinado em 2017. Por estar no último ano de contrato, o estafe de Messi alega que a cláusula não seria válida, e o jogador poderia deixar o Barça sem ter de pagar a multa rescisória.