Neymar deixará de ser patrocinado pela Nike após 15 anos. A parceria entre o jogador brasileiro e a empresa norte-americana será encerrada nesta segunda-feira. A informação foi veiculada pelo site Diário do Peixe e confirmada pelo Estadão.

A empresa de material esportivo não forneceu maiores detalhes do fim do acordo, apenas resumiu em uma frase: “Neymar Jr não é mais atleta Nike a partir de 31 de agosto de 2020”. Especula-se que o caminho seja a Puma, outra grande fabricante de material esportivo. Procurada, ela apenas informou que não tem nenhum posicionamento sobre o assunto.

Neymar assinou o primeiro contrato com a Nike aos 13 anos, quando ainda estava nas categorias de base do Santos. Após a conquista da Libertadores pelo time paulista em 2011, o contrato foi renovado para mais 11 anos, e deveria seguir, portanto, até 2022. No futebol, era um dos maiores contratos da empresa e o atacante sempre foi um dos principais garoto-propaganda da marca.

No entanto, uma divergência financeira teria levado ao encerramento precoce da parceria. A Nike também é fornecedora de materiais esportivos do PSG, clube de Neymar, e esse rompimento não deve mudar o ambiente da empresa com o clube francês. Até porque é comum jogadores terem marcas próprias de chuteira, muitas diferentes das marcas dos uniformes que vestem.

Neymar já não estava tão presente nas últimas campanhas da Nike. O atacante brasileiro não apareceu no vídeo intitulado ‘nada pode parar o esporte’, que teve atletas de diversos esportes, com Cristiano Ronaldo e Mbappé representando o futebol. No vídeo da campanha ‘o futebol precisa de você’, Cristiano Ronaldo apareceu mais uma vez, ao lado de Virgil van Dijk e Raheem Sterling.

Sem Neymar, a Nike aposta em outros jovens talentos do futebol, como o francês Mbappé e os brasileiros Vinicius Júnior, Rodrygo e Gabigol, que atua no Flamengo. É possível, inclusive, que entre no mercado para atrair algum grande nome de outra marca. Já Neymar deve anunciar seu próximo fornecedor de chuteiras em breve.

Ruptura de Messi

O maior culpado pela iminente saída de Lionel Messi do Barcelona é Neymar. Pelo menos é o que afirma o diário espanhol El Confidencial. Segundo a publicação, o camisa 10 do Paris Saint-Germain tem influência direta na deterioração do relacionamento entre Messi e Josep María Bartomeu, presidente do clube catalão.

Neymar, “atuando pelas costas e sem escrúpulos, colocou muito de sua parte” para complicar a relação, decretou o jornal.

De acordo com a reportagem, isso ocorreu em dois momentos. Primeiramente, quando Neymar forçou sua saída do PSG em 2019 e, para isso, teria pedido ajuda de Messi e Luis Suárez, com quem formou o trio MSN, para convencerem a direção do Barça a “repatriá-lo”, mesmo com disputas judiciais entre clube e jogador por questões financeiras.

Além disso, a saída de Neymar da Espanha teria coincidido com a decisão de Lionel Messi de incluir a cláusula de rescisão ao final de cada temporada, motivo de conflito agora entre Bartomeu e o craque argentino. Agora, o destino do argentino pode novamente passar pelos movimentos de Neymar nos bastidores. O brasileiro teria ligado para o amigo e conversado sobre a possibilidade de o capitão do Barcelona ir para o Paris Saint-Germain, segundo fontes disseram à ESPN. Até o momento, o atual vice-campeão da Champions League não fez nenhuma proposta pelo jogador.

Outro trunfo do PSG pode ser o meia Angel Di María, companheiro na seleção argentina, que também teria falado com Messi sobre a possibilidade de uma nova parceria.