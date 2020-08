Hamilton homenagou mais uma vez o ator Chadwick Boseman com o gesto do Pantera Negra. (Foto: Reprodução/Instagram)

O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu no domingo (30) o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, sétima etapa do mundial da categoria, disputado no circuito de Spa-Francorchamps. Em segundo lugar chegou o companheiro de equipe do atual campeão, o finlandês Valtteri Bottas, e a terceira posição foi do holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Esta foi a quarta vez que Hamilton venceu na pista belga, após largar na pole position e liderar de ponta a ponta a prova. Ele conquista sua vitória de número 89, e agora está a duas do recorde do alemão Michael Schumacher.

Com este resultado, o piloto da Mercedes segue em busca do sétimo título da F1, liderando a classificação com 157 pontos, 47 a mais que Verstappen e 50 à frente do terceiro colocado, Bottas.

Neste GP da Bélgica, os carros da Renault do australiano Daniel Ricciardo e do francês Esteban Ocon terminaram em quarto e quinto, enquanto o tailandês Alexander Albon, da Red Bull, foi o sexto.

Para a Ferrari, sem ritmo neste circuito, o pesadelo continua: o alemão Sebastian Vettel foi 13º e Charles Leclerc, nascido em Mônaco, 14º. Leclerc foi convocado pelos comissários de corrida, que o censuraram por dirigir muito devagar durante a volta de reconhecimento, antes de entrar no grid.

A próxima etapa da principal categoria do automobilismo mundial será no próximo domingo, 6 de setembro, no GP da Itália, disputado em Monza.

Dificuldades

Lewis Hamilton garantiu que a vitória em Spa-Francorchamps não foi tão fácil como possa ter parecido para quem viu o GP da Bélgica pela TV. Tudo por causa – mais uma vez – dos pneus.

O desgaste dos compostos, mesmo os mais duros, assustou o inglês, que, nas voltas finais, deu uma escapada na curva Bus Stop e teve medo de um novo estouro de pneu como no fim do GP da Inglaterra – em Silverstone, Hamilton teve um furo na última volta mas conseguiu cruzar a linha de chegada se arrastando e venceu.

“Não foi a mais fácil das corridas, houve alguns momentos. Travei os pneus na curva 5 e comecei a ter uma vibração, e daí tive um outro momento na última curva. As temperaturas dos pneus estavam simplesmente diminuindo lentamente. Não importava o quão você estava pressionando, acho que conforme você perdia borracha, começava a perder temperatura nos pneus. Foi um pouco de sofrimento, mas OK. Estava um tanto nervoso que pudéssemos ter um cenário como em Silverstone até o fim, então eu estava cuidando”, disse o piloto da Mercedes.

Depois da corrida, a Mercedes esclareceu um diálogo com Valtteri Bottas que deixou o finlandês em dúvida. Logo no começo da corrida, o piloto pediu que lhe fosse permitido usar um modo mais agressivo no motor para atacar Hamilton, mas a Mercedes alegou um acordo prévio para que seus pilotos não utilizassem potência extra para atacarem um ao outro. Bottas disse que não tinha ouvido nada sobre esse acordo.

“Não há regras entre os dois pilotos, eles estão liberados para disputarem. Pela manhã, acertamos e discutimos que obviamente tínhamos uma quantidade limitada de (acionamentos do botão) ultrapassagens, e nós tentaríamos não usá-los um contra o outro, ou o último contra o outro”, tentou explicar o chefão Toto Wolff, que acrescentou:

“Já sempre o risco de precisar usar contra Max ou outro carro. É isso que estávamos nos referindo. Valtteri obviamente… Isso foi talvez uma falha de comunicação entre ele e alguns dos caras. É por isso que reiteramos isso”.