Duelos da quarta fase do torneio nacional serão sorteados em cerimônia no auditório da CBF, com transmissão no site da entidade.

Duelos da quarta fase do torneio nacional serão sorteados em cerimônia no auditório da CBF, com transmissão no site da entidade. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Foto: Lucas Figueiredo/CBF