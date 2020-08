A nova nota terá a imagem do lobo-guará. (Foto: Divulgação/ZooDF)

A nova nota de R$ 200, com a imagem do lobo-guará, começará a circular na próxima quarta-feira (2). Segundo o BC (Banco Central), será a sétima cédula da família de notas do Real. Serão produzidas neste ano 450 milhões de unidades.

A cerimônia de lançamento das novas cédulas será transmitida pelo canal do BC no YouTube. O BC divulgará a imagem da nova cédula no dia 2.

A cédula terá como personagem ilustrativo o lobo-guará, animal escolhido em pesquisa realizada pelo Banco Central em 2001 para eleger quais espécies da fauna brasileira a população gostaria que estampassem as cédulas do país. Há duas famílias do Real. A cédula de R$ 200 será a sétima cédula da segunda família, lançada em 2010.

De acordo com o BC, o lançamento da nova nota é uma forma de a instituição agir preventivamente para a possibilidade de aumento da demanda da população por papel moeda.

Por que o Banco Central decidiu lançar uma cédula nova?

Segundo o Banco Central, desde o início da pandemia do Covid-19, é possível observar um aumento do uso de dinheiro em espécie. Em momentos de incerteza como é o caso de uma pandemia, dinheiro simboliza segurança. Pessoas e empresas fizeram saques para constituir reserva.

No final de março, a quantidade de dinheiro em circulação era de aproximadamente R$ 260 bilhões. A partir daquele momento, esse montante começou a subir rapidamente e em 17 de agosto alcançou R$ 350 bilhões.

Como não é possível mensurar por quanto tempo os efeitos da pandemia vão persistir e considerando que o dinheiro em espécie ainda é a base das transações no País, o BC entende que o momento é oportuno para lançamento de projeto de cédula pré-existente.

Inflação

Segundo o BC, não há relação mecânica entre o aumento da quantidade de papel moeda em circulação e inflação. A inflação não está subindo no Brasil e o Banco Central afirma estar atento para evitar que isso ocorra, mantendo a inflação baixa, estável e previsível. O Brasil é um país que utiliza o sistema de metas para o controle da inflação. Assim, a atuação do Banco Central busca assegurar que a inflação esteja na meta.

A decisão do Banco Central de lançar a cédula de R$ 200,00 é tão somente uma ação de precaução para o caso de a população demandar ainda mais dinheiro em espécie.

Transações digitais

Conforme o BC, o lançamento das novas cédulas não concorre com as transações por meios digitais. O Banco Central afirma que observou o aumento da demanda por dinheiro em espécie e é papel do BC atendê-la e estar preparado para o caso dessa demanda aumentar no curto prazo.

Intensificar o uso dos meios de pagamentos digitais por parte da população faz parte da agenda estratégica do BC e a Instituição trabalha para fomentá-la.

Falta de troco

Um dos maiores desafios da área técnica de meio circulante é buscar o melhor equilíbrio entre as quantidades de denominações das cédulas.

O BC afirma que faz monitoramento diário das necessidades de troco com a ajuda de toda a rede bancária e trabalha de forma diligente para atendê-las. A entrada em circulação de qualquer nova denominação requer que o monitoramento em questão seja naturalmente intensificado.

A nova denominação entrará em circulação de forma gradual, conforme se observe demanda adicional da população por numerário.

Do montante total de cédulas que se encontram em circulação: 18% são cédulas de R$2, 8% são cédulas de R$5, 9% cédulas de R$10, 12% cédulas de R$20, 32% cédulas de 50 e 21% são cédulas de R$100.