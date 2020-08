A ausência de Messi ao treino, o primeiro sob o comando do novo técnico do Barcelona, o holandês Ronald Koeman, era muito esperada. (Foto: Reprodução)

O craque argentino Lionel Messi não compareceu, nesta segunda-feira (31), ao primeiro treino do Barcelona da nova temporada, dias após anunciar que deseja deixar a equipe catalã.

A ausência de Messi ao treino, o primeiro sob o comando do novo técnico do Barcelona, o holandês Ronald Koeman, era muito esperada após o argentino de 33 anos também não comparecer aos exames médicos de pré-temporada no último domingo (30 de agosto).

Imagens que mostraram jogadores chegando para o treino, que começou às 17h30 (14h30, no horário de Brasília), demonstravam que Messi não havia aparecido.

O jogador, que foi eleito em seis oportunidades como o melhor do mundo, afirma que tem uma cláusula em seu contrato que lhe permite sair sem o pagamento de multa rescisória, reivindicação contestada pelo Barcelona e pela La Liga (entidade que administra o Campeonato Espanhol).

Os advogados de Messi pretendem invocar uma cláusula do seu contrato de quatro anos, assinado em 2017, que permitiria ao atacante deixar o clube gratuitamente ao final da temporada, que seria no dia 10 de junho.

Eles argumentam que a data (na qual terminaria a temporada europeia) é irrelevante após a pandemia do novo coronavírus, que forçou a temporada do Campeonato Espanhol terminar apenas em agosto.

No entanto, a La Liga afirmou no último no domingo que o clube que quiser contratar o craque argentino terá que pagar uma multa rescisória de 700 milhões de euros.

Messi tomou esta decisão após a equipe catalã terminar a última temporada sem a conquista de nenhum título na temporada. O ponto mais baixo foi a humilhante derrota de 8 a 2 para o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Os torcedores que estavam do lado de fora do campo de treinamento do Barça nesta segunda-feira ficaram divididos em relação à decisão de Messi.

“Eu realmente quero que Messi fique”, disse o brasileiro Fabio Alfredo Suarez à Reuters. “Messi mora no meu coração. É uma pena que ele vá embora, queria que ele saísse pela porta da frente do clube”.

Já o espanhol Ivan Antolin Beltran afirmou que o Barça ajudou Messi nos primeiros passos de sua carreira: “Depois de tudo o que o Barça deu ao Messi ao longo da carreira, que começou aqui ainda criança. Pagaram todos os medicamentos para ele, e tudo mais. Acho seu comportamento um pouco incorreto”, declarou.