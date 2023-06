Futebol Messi no PSG, Ronaldo no Milan, Ronaldinho Gaúcho no Fluminense: relembre passagens apagadas de grandes craques

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2023

O contrato de Ronaldinho Gaúcho no Fluminense durou menos de três meses. (Foto: Divulgação)

O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, disse, nesta quinta-feira, que Messi deixará o clube francês ao término desta temporada. Ele chegou a afirmar que a despedida do argentino seria na partida contra o Clermont, pela última rodada da Ligue 1, neste sábado, o que foi desmentido horas depois por um porta-voz do PSG. Ainda que o camisa 30 tenha conseguido bons números enquanto atuou em solo parisiense, o atacante foi bastante criticado pela torcida pelo desempenho na Champions League. Relembre abaixo alguns grandes craques que tiveram passagens apagadas em clubes:

– Messi no PSG: O melhor jogador do mundo, que vai completar 36 anos em junho, foi anunciado pelo PSG, em agosto de 2021, como um “novo diamante em Paris”. O argentino chegou ao clube com um contrato de dois anos, até 2023, renovável por mais um, e trouxe consigo muita expectativa de resultado nos campos.

Messi fez, até aqui, 74 jogos, com 32 gols marcados e 34 assistências com a camisa do time. O craque conquistou duas vezes o Campeonato Francês, levantou também um troféu da Supercopa da França e igualou Daniel Alves como o jogador com mais títulos na história do futebol mundial.

No entanto, o argentino recebeu críticas da torcida do PSG pelo desempenho na Champions League, onde terminou com quatro gols e quatro assistências. Ele não conseguiu ajudar o clube nos dois jogos que culminaram na eliminação para o Bayern, nas oitavas. Por outro lado, Messi foi fundamental para a conquista da Ligue 1, com 16 gols e 16 assistências em 31 partidas disputadas.

O jogador também se envolveu em uma viagem polêmica à Arabia Saudita em maio. Ele teria faltado a um treinamento do PSG para cumprir compromissos profissionais no Oriente Médio. Segundo a imprensa francesa, o argentino faria a viagem, já adiada duas vezes, em meio a uma folga prometida pelo técnico Christophe Galtier em caso de vitória sobre o Lorient.

Entretanto, o clube perdeu a partida e a folga foi cancelada. Com isso, a rotina de treinamento foi retomada normalmente e o jogador faltou ao compromisso com a equipe. A ausência teria surpreendido o elenco e pôs em xeque o casamento entre Messi e o PSG. A renovação de contrato, antes difícil, ficou ainda mais distante.

Em sua última temporada no clube, Messi disputou 40 partidas pelo PSG e marcou gol em 48% delas, ou seja, em 19 oportunidades. Além de ter uma média de 0,53 gols por jogo.

– Ronaldinho Gaúcho no Fluminense: A permanência de Ronaldinho Gaúcho no Fluminense durou menos de três meses. O jogador chegou às Laranjeiras em 11 de julho de 2015 com grande expectativa. Esse foi o período mais curto do atleta em um clube.

Quando Ronaldinho começou a jogar pelo Fluminense, o time carioca ocupava a segunda colocação na tabela da série A do Brasileirão. Já três meses depois, no momento da saída, o clube havia caído para o décimo segundo lugar. Enquanto ele esteve nas Laranjeiras o time teve quatro vitórias, quatro derrotas e um empate em nove partidas.

Em setembro, o clube anunciou, por meio de nota, a rescisão do contrato, que tinha validade até o fim de 2016, em comum acordo. Ronaldinho deixou o clube após atuação apagada em jogo contra o Goiás. Ele foi vaiado pela torcida e substituído no intervalo.

Apesar de o Fluminense assinalar que “a contratação correspondeu às expectativas em relação ao retorno de marketing, aumentando arrecadação com bilheteria, venda de camisas e número de sócios”, o jogador ficou devendo. Em sete partidas pelo clube no Brasileiro, Ronaldinho não balançou a rede nem deu passe para gol.

– Ronaldo Fenômeno no Milan: A passagem de Ronaldo Fenômeno pelo Milan, seu último clube europeu, foi curta devido a uma contusão no joelho. O jogador foi vendido pelo Real Madrid no início de 2007 e permaneceu no time italiano por apenas um ano e meio. Foram apenas 20 jogos e nove gols marcados.

O atleta retornou a Itália após ter sido alçado à posição de ídolo no país pela atuação na Inter de Milão entre 1997 e 2002. Agora com a camisa do time rival, Ronaldo foi alvo de comentários sobre a parte física e teve bom desempenho durante os primeiros meses no Milan. Logo na estreia, ele anotou dois gols contra o Siena.

Enquanto atuava no Milan, Ronaldo sofreu ganho de peso e foi diagnosticado com hipotireoidismo, que consiste na diminuição da produção de hormônios pela tireoide.

A temporada 2007/08 terminou para o jogador no dia 13 de fevereiro em jogo contra o Livorno. Ronaldo começou no banco e entrou em campo só no segundo tempo. Acontece que poucos minutos após ter pisado no gramado, o jogador lesionou o joelho esquerdo na hora de um salto.

Existia a percepção de que Ronaldo não conseguiu apresentar o resultado esperado e o vínculo com o clube chegou ao fim, abrindo caminho para seu retorno aos campos brasileiros. As informações são do jornal O Globo.

