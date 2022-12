Mundial Messi passa Cristiano Ronaldo e entra no top 15 dos maiores artilheiros da História da Copa

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

Em sua 5ª edição de Mundial, Messi soma 23 partidas disputadas e nove bolas na rede. (Foto: Twitter/Argentina)

No dia em que completou mil jogos oficiais, Lionel Messi presenteou o torcedor com mais uma grande exibição e atingiu outra marca expressiva na carreira. Autor do gol que abriu o caminho para a vitória da Argentina, por 2 a 1, sobre a Austrália, no último sábado (3), o camisa 10 se tornou um dos 15 maiores artilheiros da história da Copa do Mundo.

Em sua 5ª edição de Mundial, Messi soma 23 partidas disputadas e nove bolas na rede, ocupando atualmente a 14ª colocação no ranking histórico. O argentino está empatado com os brasileiros Jairzinho, Vavá e Ademir Menezes, os italianos Vieri, Paolo Rossi e Roberto Baggio, o português Eusébio, o alemão Rummenigge e o espanhol David Villa.

Entre os jogadores que continuam em atividade no futebol mundial, apenas Thomas Muller, eliminado com a Alemanha na fase de grupos, marcou mais gols, com 10. Cristiano Ronaldo, que nesta terça (6) estará em campo defendendo Portugal contra a Suíça, agora aparece logo atrás de Messi, com oito.

Messi agora é um dos goleadores da atual edição, com três bolas na rede. Rashford, da Inglaterra, Morata, da Espanha, Valencia, do Equador, e Gakpo, da Holanda, são os outros jogadores que também já marcaram três vezes no Catar.

Nas quartas de final, a Argentina de Messi terá pela frente a Holanda, que eliminou os Estados Unidos nas oitavas. O confronto acontecerá na sexta-feira (9), às 16h.

Veja lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo:

1º) Klose – Alemanha – 16 gols em 24 jogos

2º) Ronaldo – Brasil – 15 gols em 19 jogos

3º) Gerd Muller – Alemanha – 14 gols em 13 jogos

4º) Just Fontaine – França – 13 gols em 6 jogos

5º) Pelé – Brasil – 12 gols em 14 jogos

6º) Kocsis – Hungria – 11 gols em 5 jogos

7º) Klinsmann – Alemanha – 11 gols em 17 jogos

8º) Thomas Muller – Alemanha – 10 gols em 19 jogos

9º) Helmut Rahn – Alemanha – 10 gols em 10 jogos

10º) Batistuta – Argentina – 10 gols em 12 jogos

11º) Gary Lineker – Inglaterra – 10 gols em 12 jogos

12º) Lato – Polônia – 10 gols em 20 jogos

13º) Cubillas – Peru – 10 gols em 13 jogos

14º) Messi – Argentina – 9 gols em 23 jogos

15º) Vavá – Brasil – 9 gols em 10 jogos

16º) Ademir Menezes – Brasil – 9 gols em 6 jogos

17º) Eusébio – Portugal – 9 gols em 6 jogos

18º) Paolo Rossi – Itália – 9 gols em 14 jogos

19º) Roberto Baggio – Itália – 9 gols em 16 jogos

20º) Rummenigge – Alemanha – 9 gols em 19 jogos

21º) Jairzinho – Brasil – 9 gols em 16 jogos

22º) Vieri – Itália – 9 gols em 9 jogos

23º) David Villa – Espanha – 9 gols em 12 jogos.

