Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

o camisa 10 foi um dos líderes da geração mais promissora do futebol do país, que atingiu seu apogeu na Copa do Mundo de 2018. (Foto: Twitter/BelgianRedDevils)

A eliminação precoce da Bélgica na Copa do Mundo do Catar pode ocasionar ainda mais alterações na equipe. Após a demissão do técnico Roberto Martínez, o capitão dos “Belgian Red Devils”, Eden Hazard, cogita se aposentar da seleção, segundo o jornal espanhol “Marca”.

Pilar do time belga, o camisa 10 foi um dos líderes da geração mais promissora do futebol do país, que atingiu seu apogeu na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, quando conquistou o terceiro lugar depois de perder na semifinal para a campeã França.

Ainda de acordo com a publicação, Hazard levou em conta fatores como a reserva no jogo final da fase de grupos contra a Croácia e sua idade, 32 anos. Problemas físicos também interromperam a trajetória do atacante do Real Madrid neste ciclo de Copa do Mundo

No Catar, Eden Hazard não marcou nenhum gol ou deu assistência. A seleção da Bélgica balançou as redes em apenas uma oportunidade na Copa do Mundo, com Batshuayi na vitória por 1 a 0 sobre o Canadá. Após uma campanha histórica na Rússia, com um terceiro lugar, os belgas amargam uma eliminação vexatória, na primeira fase, na edição de 2022.

Carreira

Hazard começou sua carreira jogando futebol na cidade natal, no clube Royal Stade Brainois. Ele passou cinco anos no clube antes de ir para o AFC Tubize. Hazard foi descoberto por um olheiro do Lille, jogando em um torneio local, com o clube. Mais tarde em um relatório, o olheiro descreveu o jogador aos funcionários do clube e depois em uma reunião com os pais de Hazard, o jovem assinou um contrato de três anos com a equipe.

Assim, tendo assinado o contrato com a equipe, Hazard primeiramente jogou nas categorias de base, mais tarde sendo chamado para a equipe principal pelo então treinador Claude Puel, em um amistoso com a equipe belga do Club Brugge no dia 27 de setembro de 2007.

Estreou pela Seleção Belga principal em 19 de novembro de 2008 em partida amistosa contra Luxemburgo.

Em 2014 foi convocado para a Copa do Mundo da Fifa realizada no Brasil como a principal estrela da forte Seleção Belga. No sorteio da fase de grupos a Bélgica fugiu dos grandes, ficando ao lado de Coreia do Sul, Argélia e Rússia.

Na primeira rodada, ajudou os belgas a estrearem com vitória sobre a Argélia por 2 a 1. Hazard teve atuação discreta nos jogos seguintes, mesmo assim a Bélgica conseguiu vencer os dois jogos por 1 a 0 e se classificou para o mata-mata com 100% de aproveitamento.

Hazard voltou a ter participação discreta na partida contra os Estados Unidos pelas oitavas de final, mesmo assim a Bélgica conseguiu vencer por 2 a 1 na prorrogação e conquistou a classificação. Na partida das quartas de final contra a Argentina, Hazard espantou as críticas tendo uma ótima atuação na partida, mas não conseguiu evitar a eliminação.

No dia 21 de maio de 2018, o treinador Roberto Martínez convocou-o para disputar a Copa do Mundo Fifa de 2018 na Rússia. Hazard foi nomeado capitão da Bélgica para o torneio.

Estreou dando assistência para o gol de Romelu Lukaku na vitória por 3 a 0 sobre o Panamá. Em 23 de junho, Hazard foi o destaque da partida contra a Tunísia ao marcar dois gols e ser eleito o Homem do Jogo.

Hazard não jogou na vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, já que ele, junto com outros oito titulares nas duas partidas anteriores, foram poupados por Roberto Martinez.

Pelas oitavas de final foi eleito novamente Homem do Jogo na vitória por 3 a 2 sobre o Japão, deu uma assistência para o gol de Fellaini. Hazard fez grande partida e comandou a vitória por 2 a 1 sobre o Brasil. Nessa partida, Hazard estabeleceu um recorde da Copa do Mundo, de dribles completos em qualquer jogo da Copa do Mundo desde 1966, com uma taxa de sucesso de 100% em dez dribles.

Em 14 de julho, Hazard garantiu a vitória para a Bélgica com seu gol no minuto 82 na vitória de 2 a 0 sobre a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar e foi eleito pela terceira vez Homem do Jogo.

Nas seis partidas que disputou, Hazard participou em cinco gols, concretizando três deles e realizando duas assistências. Em números totais do torneio, ele completou 40 dribles, ficando atrás apenas de Diego Maradona (com 53, em 1986), Jairzinho (47, em 1970) e Lionel Messi (46, em 2014), foi eleito o Homem do Jogo três vezes e foi premiado com a Bola de Prata.

