Após vencer o prêmio “Man Of The Match” da partida entre França e Dinamarca, Kylian Mbappé posa para a foto oficial da Budweiser. (Foto: Reprodução)

O atacante Kylian Mbappé é um dos grandes destaques da Copa do Mundo de 2022. Com cinco gols em quatro partidas, o jogador do PSG é o artilheiro da competição e vem liderando a atual campeã e uma das favoritas ao título, a França. Com atuações de grande destaque, o jogador do PSG empilha conquistas individuais. Ao todo, já ganhou três “Man of The Match”, prêmio dado ao melhor jogador de uma partida do Mundial.

A consagração do francês, no entanto, chama a atenção por outro motivo. Ao posar para a foto oficial do troféu de melhor jogador da partida, Mbappé esconde a marca da cerveja “Budweiser”, um dos patrocinadores oficiais do torneio e que dá nome à premiação.

Se na foto de todos os outros jogadores que já venceram o prêmio no Catar, o nome “Budweiser” pode ser visto no pé do troféu, o atacante da seleção francesa parece virar o objeto para que só seja possível ler a inscrição “Man Of The Match”. Ele fez isso nas três ocasiões em que ganhou.

Ao longo de sua carreira, Mbappé se recusa a promover marcas que promovem estilos de vida não saudáveis, como cadeias de fast food, empresas de apostas esportivas e bebidas alcoólicas. O boicote à Budweiser, então, é uma forma de controle de imagem realizado pelo francês e por seu estafe e uma maneira de ser um “bom exemplo” para o público, principalmente para as crianças e adolescentes.

Esse, no entanto, não é a único protocolo que o atacante vem quebrando na Copa do Mundo. Ao ganhar o prêmio de melhor jogador da partida, é padrão que o vencedor seja entrevistado pela imprensa. Mbappé, entretanto, não concedeu entrevistas nas três ocasiões em que faturou o troféu.

Futuro no PSG

De acordo com a imprensa francesa, a decisão se deve ao fato de o jogador não querer ser questionado sobre o seu futuro no PSG. Ele evita perguntas que possam desestabilizar o vestiário da França nesse momento. A Federação Francesa de Futebol não só apoia o boicote do seu principal astro como também aceita pagar as multas da Fifa em detrimento da recusa de Mbappé em falar com os jornalistas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

