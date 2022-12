Mundial Uruguai: Cavani responderá por ter derrubado cabine do VAR após a eliminação na Copa

No caso de Cavani, ele reclamou com o árbitro alemão Daniel Siebert por não ter marcado um possível pênalti contra ele. (Foto: Reprodução/Twitter)

A Fifa (entidade máxima do futebol) abriu processos disciplinares contra os jogadores uruguaios Edison Cavani, José María Giménez, Fernando Muslera e Diego Godín. Todos eles foram denunciados por terem descumprido o código disciplinar da Fifa após o jogo contra Gana. Na ocasião, a seleção do Uruguai foi eliminada da Copa do Mundo.

Após a partida, Cavani derrubou a cabine do VAR. Já Giménez agrediu um funcionário da Fifa.

No caso de Cavani, ele reclamou com o árbitro alemão Daniel Siebert por não ter marcado um possível pênalti contra ele. Revoltado, na saída par ao vestiário, ele derrubou a cabine do VAR.

Já Giménez acertou um diretor da FIFA com uma cotovelada. Pouco antes, o jogador chamou todos de “ladrões”.

Já Muslera e Godín cercaram os árbitros após o jogo. Muslera empurrou um árbitro assistente.

O Uruguai venceu Gana por 2 a 0. Caso fizesse mais um gol, conseguiria a classificação.

Por causa do comportamento dos jogadores, a seleção Uruguai também foi denunciada e responderá a um processo disciplinar.

“O Comitê Disciplinar da Fifa abriu expedientes contra a AUF por potenciais violações dos artigos 11 (comportamento ofensivo e violações dos princípios do jogo limpo), 12 (má conduta de jogadores e responsáveis) e 13 (discriminação) do Código Disciplinar da Fifa em relação a incidentes durante a partida entre Gana e Uruguai da Copa do Mundo, no dia 2 de dezembro”, explicou a organização em um breve comunicado.

“Foram abertos expedientes separados contra os jogadores uruguaios José María Giménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera e Diego Godín por potenciais violações dos artigos 11 e 12 do Código Disciplinar da Fifa em relação aos incidentes que ocorreram no final da citada partida”, diz o complemento da nota.

Final do jogo

O final do jogo entre Uruguai e Gana foi marcado por uma enorme tensão. A Celeste estava tranquila com sua vitória por 2 a 0 sobre os ganeses, até que no outro confronto do grupo a Coreia do Sul marcou nos acréscimos e venceu Portugal por 2 a 1. Um placar que eliminava indiretamente o Uruguai, que se lançou ao ataque nos minutos finais em busca de um terceiro gol, que lhe daria a vaga nas oitavas de final.

Isso esquentou os ânimos do time sul-americano, muito contrariado com a arbitragem do alemão Daniel Siebert, que no primeiro tempo marcou um pênalti a favor de Gana, mas na etapa final não apitou dois que o Uruguai reclamou, um sobre Darwin Nuñez e outro sobre Cavani.

No primeiro caso, Siebert foi chamado pelo VAR para revisar o lance, mas optou por deixar o jogo seguir.

Ao final da partida, vários jogadores do Uruguai cercaram e interpelaram o árbitro por suas decisões, em uma sucessão de empurrões, gritos e reclamações acintosas.

Giménez foi um dos que teve uma atitude mais tempestuosa e chegou a acertar com o cotovelo um membro da Fifa, enquanto Cavani derrubou o monitor do VAR antes de sair para o vestiário. As informações são do jornal O Globo e do site GE.

